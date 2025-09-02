Перетин кордону Польщі, Молдови та Угорщини — де для українців м'якіші обмеження у вересні

Черги на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

Деяких українців можуть не випустити за кордон через порушення митних правил або недотримання вимог конкретної держави. В деяких пунктах пропуску більш суворі обмеження та перевірки. Тож варто заздалегідь дізнатися, в якому напрямку вигідніше перетинати кордон.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де на кордоні найм'якіші обмеження — біля Польщі, Молдови чи Угорщини.

Реклама

Читайте також:

Перетин польського кордону

Більшість українців виїжджають саме через Польщу, тож не дивно, що на початку повномасштабної війни правила максимально пом’якшили. Але з часом обмеження почали поступово повертати. Станом на 2025 рік наші громадяни мають не набагато більше спрощень, ніж інші іноземці.

Для безперешкодного виїзду треба мати:

біометричний паспорт;

медичне страхування;

достатньо готівки чи коштів на банківському рахунку;

підтвердження мети поїздки.

Якщо з першими двома пунктами все зрозуміло — вони аналогічні для перетину кордону будь-якої європейської країни — то з рештою не все очевидно. Прикордонники можуть вимагати в іноземців підтвердження платоспроможності, тобто людина повинна мати достатньо коштів на весь період перебування в Польщі.

Мінімальна сума станом на 2025 рік — 300 злотих на подорож до 4 днів. У разі тривалішої поїздки варто запасти щонайменше 75 злотих на кожен день перебування. Відсутність достатньої суми дійсно може стати причиною відмови у в’їзді (окрім певних ситуацій).

Що стосується підтвердження мети поїздки, то бажано мати при собі готельне бронювання, трудовий договір, запрошення від родичів/друзів, довідку про зарахування в освітній заклад, студентський квиток, туристичний маршрут тощо (залежно від вашого випадку).

В’їзд у Молдову та Угорщину

Порівняно з Польщею видається, що перетин молдовського та угорського кордонів менш обтяжливий. Українцям так само знадобиться біометричний паспорт, медичне страхування і підтвердження мети подорожі (перевіряється індивідуально).

Водночас на кордоні з Молдовою не вимагають підтвердити фінансовий стан. Для в’їзду в Угорщину треба мати мінімально допустиму суму, але вона дуже мізерна — 1000 форинтів (близько 2,5 євро) на кожен день перебування.

Додаткові документи знадобляться водіям. Молдова посилила правила в’їзду для українців і встановила зобов’язання пред’являти на кордоні довідку про технічну справність автомобіля. Без неї на території держави не пропускають навіть із повним пакетом інших документів.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, існує п’ять поширених причин, чому українців можуть не пустити в Польщу. Це часто відбувається через нестачу коштів для проживання, відсутність медичної страховки, перевезення заборонених речей, порушення міграційних правил і непідтверджену мету поїздки.

Також ми писали, чому українцям варто викидати упаковку від подарунків під час повернення з-за кордону. Оскільки дозволяється ввозити товари вартістю до 500 євро без письмового декларування, краще позбутися зайвих вказівок на бренд.