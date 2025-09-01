Відео
Головна Економіка Хто не потрапить до Польщі у вересні — 5 підстав відмови у в'їзді

Хто не потрапить до Польщі у вересні — 5 підстав відмови у в'їзді

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 10:16
5 помилок українців при в’їзді до Польщі — кого можуть розвернути у вересні
Люди проходять митний контроль на кордоні. Фото: УНІАН

Українці часто подорожують до Польщі, однак навіть на умовах безвізу перетнути кордон вдається не всім. Є низка причин, через які людині можуть відмовити у в'їзді.

Про те, через які 5 причин українцям можуть відмовити у в'їзді до Польщі в вересні 2025 року, розповіли на порталі Visit Ukraine.

Чому у 2025 році українців можуть не пустити до Польщі

Прикордонники мають право відмовити у в’їзді, якщо є порушення правил або сумніви щодо мети поїздки. Найчастіше проблеми виникають через те, що українці не дотримуються основних вимог.

Для нетривалих поїздок громадянам України не потрібна віза — достатньо мати біометричний паспорт. Проте під час контролю перевіряють документи, багаж та фінансову спроможність людини. Якщо у прикордонників виникають сумніви, вони мають право відмовити у в’їзді. Основні причини відмови:

  1. Недостатня кількість коштів.
  2. Відсутність медичної страховки.
  3. Перевезення заборонених речей.
  4. Немає підтвердження мети візиту.
  5. Попередні порушення міграційних правил.

Медична страховка та фінансові вимоги

Поліс є обов’язковим, навіть якщо його запитують не завжди. Він потрібен на території всіх країн Шенгенської зони та має забезпечувати покриття медичних витрат на суму не менше 30 тисяч євро.

Під час перетину кордону інколи людина має показати, що володіє достатніми коштами для проживання та повернення. Мінімальний запас — 300 злотих (3 405 грн) на поїздку до 4 днів. Якщо планується довший візит, потрібно мати по 75 злотих (851 грн) на кожну добу.

Що ще можуть вимагати на польському кордоні

Прикордонники можуть попросити показати бронювання готелю, квитки, трудовий контракт або запрошення від роботодавця. Студентам слід мати довідку з навчального закладу. Фахівці радять завжди підготувати повний пакет документів, щоб уникнути проблем. Навіть одна відсутня довідка може стати підставою для відмови у в’їзді.

Раніше ми писали, що президент Польщі Кароль Навроцький не підписав законопроєкт про соцдопомогу для безробітних українців. Це може призвести до втрати права на виплати та безплатну медицину.

Також ми розповідали, що у Польщі роботодавці мають право накладати фінансові штрафи за порушення трудової дисципліни, і це стосується українців. Порядок і розміри стягнень визначає закон.

Польща кордон документи українці в Польщі виїзд за кордон
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
