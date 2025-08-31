Выезд за границу мужчин 18-22 лет — Гетманцев объяснил, почему власть пошла на этот шаг

Люди пересекают границу на авто. Фото: УНИАН

В Украине продолжаются дискуссии относительно правительственной инициативы, которая позволяет выезд за границу гражданам от 18 до 22 лет. Одни сообщают о проблемах на границах и очередях по несколько часов, другие утверждают, что выезд проходит без трудностей. При этом военные призывают поощрять мужчин оставаться для службы, а не выезжать.

О том, почему власти разрешили выезжать за границу мужчинам в возрасте до 22 лет и какие последствия может иметь это решение, в интервью Новини.LIVE рассказал глава финансового комитета Даниил Гетманцев.

Стоило ли разрешать выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет

По его словам, любое частичное снятие ограничений является положительным, особенно если оно согласовано с Генштабом.

"Нельзя негативно относиться к решениям, которые бы обеспечивали реализацию прав граждан. Да, понятно, что в войну они ограничены. Если частично оно снимается, то это абсолютно положительно. Тем более если это согласовано с Генеральным штабом", — убежден Гетманцев.

В то же время решение вызывает непонимание среди населения, потому что оно является "половинчатым". Полного решения этой проблемы не может быть до завершения войны, поэтому важно стремиться к миру.

Как Украине сохранить интеллектуальный потенциал в условиях войны

Еще один актуальный вопрос — сохранение украинского интеллектуального потенциала. Опрос среди программистов показал, что значительная часть мужчин готова уехать за границу и остаться там надолго, если не навсегда.

Даниил Гетманцев убежден, что нужно создавать условия для того, чтобы специалисты оставались в Украине и возвращались после окончания войны.

Для айтишников уже действуют налоговые льготы в рамках "Дія Сити", что позволяет им платить меньше налогов, чем другим профессиям. Однако вопрос поддержки других важных сфер — учителей, медиков, оборонной промышленности — требует системного подхода.

Как вернуть украинцев из-за границы

Некоторые страны, как Польша и Германия, сокращают социальные выплаты украинцам, что стимулирует их возвращение. В то же время государство предусматривает поддержку тех, кто возвращается, — помощь малообеспеченным на шесть месяцев и гранты для развития бизнеса.

"С этой стороны мы должны с вами сделать все возможное, чтобы создать условия для возвращения людей. Бесспорно, речь не идет о каких-то существенных выплатах. Ну, кроме тех, что есть сейчас", — пояснил Гетманцев.

Он также добавил, что для успешного возвращения граждан ключевыми являются два условия: работа и жилье. В Украине уже работают программы по строительству жилья ("Є оселя") и созданию рабочих мест, расширению производств, поддержке экспорта и бизнеса даже во время войны.

Эксперт убежден, что решение по отдельным профессиям или людям должны приниматься осторожно, чтобы избежать дискриминации. В общем, удержание специалистов и возвращение тех, кто уехал, — это комплексная системная задача, которая зависит от достижения мира, развития экономики и создания комфортных условий для жизни и работы в Украине.

