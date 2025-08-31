Виїзд за кордон чоловіків 18–22 років — Гетманцев пояснив, чому влада пішла на цей крок

Люди перетинають кордон на авто. Фото: УНІАН

В Україні продовжуються дискусії щодо урядової ініціативи, яка дозволяє виїзд за кордон громадянам від 18 до 22 років. Одні повідомляють про проблеми на кордонах та черги по кілька годин, інші стверджують, що виїзд проходить без труднощів. При цьому військові закликають заохочувати чоловіків залишатися для служби, а не виїжджати.

Про те, чому влада дозволила виїжджати за кордон чоловікам віком до 22 років та які наслідки може мати це рішення, в інтервʼю Новини.LIVE розповів голова фінансового комітету Данило Гетманцев.

Чи варто було дозволяти виїзд за кордон чоловікам у віці від 18 до 22 років

За його словами, будь-яке часткове зняття обмежень є позитивним, особливо якщо воно погоджене з Генштабом.

"Не можна негативно ставитися до рішень, які б забезпечували реалізацію прав громадян. Так, зрозуміло, що у війну вони обмежені. Якщо частково воно знімається, то це абсолютно позитивно. Тим більше якщо це погоджено з Генеральним штабом", — переконаний Гетманцев.

Водночас рішення викликає нерозуміння серед населення, бо воно є "половинчастим". Повного розв'язання цієї проблеми не може бути до завершення війни, тому важливо прагнути миру.

Як Україні зберегти інтелектуальний потенціал в умовах війни

Ще одне актуальне питання — збереження українського інтелектуального потенціалу. Опитування серед програмістів показало, що значна частина чоловіків готова виїхати за кордон і залишитися там надовго, якщо не назавжди.

Данило Гетманцев переконаний, що потрібно створювати умови для того, щоб фахівці залишалися в Україні та поверталися після закінчення війни.

Для айтішників уже діють податкові пільги у рамках "Дія Сіті", що дозволяє їм сплачувати менше податків, ніж іншим професіям. Проте питання підтримки інших важливих сфер — вчителів, медиків, оборонної промисловості — потребує системного підходу.

Як повернути українців з-за кордону

Деякі країни, як Польща та Німеччина, скорочують соціальні виплати українцям, що стимулює їхнє повернення. Водночас держава передбачає підтримку тих, хто повертається, — допомогу малозабезпеченим на шість місяців та гранти для розвитку бізнесу.

"З цього боку ми повинні з вами зробити все можливе, аби створити умови для повернення людей. Безперечно, не йдеться про якісь істотні виплати. Ну, крім тих, що є зараз", — пояснив Гетманцев.

Він також додав, що для успішного повернення громадян ключовими є дві умови: робота та житло. В Україні вже працюють програми з будівництва житла ("Є оселя") та створення робочих місць, розширення виробництв, підтримки експорту та бізнесу навіть під час війни.

Експерт переконаний, що рішення щодо окремих професій чи людей повинні ухвалюватися обережно, аби уникнути дискримінації. Загалом, утримання фахівців та повернення тих, хто виїхав, — це комплексне системне завдання, яке залежить від досягнення миру, розвитку економіки та створення комфортних умов для життя і роботи в Україні.

Раніше ми писали, що деяким українцям у віці від 18 до 22 років може бути відмовлено у перетині кордону. Щоб без проблем залишити територію України, необхідно мати при собі кілька обов’язкових документів.

Також ми розповідали, що деякі громадяни ризикують отримати штраф під час повернення на батьківщину. Найпоширеніша причина — перевезення покупок на суму, що перевищує допустимий ліміт. Навіть звичайний сувенір, придбаний за кордоном, може обернутися додатковими витратами.