Перетин кордону з Польщею — яку мінімальну суму готівки треба показати, щоб пропустили

Плануючи виїзд за кордон, зокрема в Польщу, українці повинні заздалегідь дізнатися всі правила та обмеження. Це допоможе уникнути потенційних ризиків і зекономить час у пункті пропуску. Один із важливих факторів — підтвердження платоспроможності.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яку мінімальну суму треба показати на кордоні з Польщею у вересні 2025 року.

Мінімальна сума на польському кордоні

Вагома причина не впустити іноземця в Польщу — відсутність у нього достатньої суми для проживання. Аби людина не стикнулася з фінансовими труднощами за кордоном, вона повинна їхати туди з готівкою в гаманці та коштами на банківських рахунках.

Це і можуть перевірити польські прикордонники. Вони попросять підтвердити платоспроможність шляхом пред’явлення доказу, наприклад, готівки в будь-якій валюті, балансу на карті банку, актуальної виписки з рахунку тощо. За даними спеціалізованого порталу Visit Ukraine, мінімальними у вересні 2025 року є суми:

300 злотих на поїздку до 4 днів;

75 злотих на кожен день, якщо поїздка перевищує 4 доби.

Плюс знадобляться додаткові кошти на повернення додому (за відсутності зворотного квитка). Взагалі іноземцям рекомендують накопичити більшу суму, ніж мінімально допустиму, аби мінімізувати ризики будь-яких непорозумінь на кордоні.

Чому можуть відмовити у в’їзді в Польщу

Раніше ми розповідали, які поширені причини стають приводом відмовити іноземцю в перетині польського кордону. Окрім недостатньої суми для перебування, працівники в пункті пропуску також звертають увагу на:

відсутність медичного страхування;

заборонені речі в багажі;

непереконливе підтвердження мети подорожі;

проблеми з документами;

порушення міграційного законодавства в минулому.

Зокрема страховка повинна покривати витрати на лікування в сумі щонайменше 30 000 євро, охоплюючи екстрену медичну допомогу, госпіталізацію та репатріацію, плюс діяти на територіях усіх країн Шенгенської зони.

Що стосується недотримання міграційних правил, то часто іноземцям забороняють в’їзд з огляду на депортацію (залежить від причини примусового вигнання).

Що ще варто знати українцям

