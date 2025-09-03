Відео
Головна Економіка Мінімальна сума готівки для в'їзду в Польщу — скільки взяти

Мінімальна сума готівки для в'їзду в Польщу — скільки взяти

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 19:10
Перетин кордону з Польщею — яку мінімальну суму готівки треба показати, щоб пропустили
Гроші в гаманці. Фото: Pexels

Плануючи виїзд за кордон, зокрема в Польщу, українці повинні заздалегідь дізнатися всі правила та обмеження. Це допоможе уникнути потенційних ризиків і зекономить час у пункті пропуску. Один із важливих факторів — підтвердження платоспроможності.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яку мінімальну суму треба показати на кордоні з Польщею у вересні 2025 року.

Читайте також:

Мінімальна сума на польському кордоні

Вагома причина не впустити іноземця в Польщу — відсутність у нього достатньої суми для проживання. Аби людина не стикнулася з фінансовими труднощами за кордоном, вона повинна їхати туди з готівкою в гаманці та коштами на банківських рахунках.

Це і можуть перевірити польські прикордонники. Вони попросять підтвердити платоспроможність шляхом пред’явлення доказу, наприклад, готівки в будь-якій валюті, балансу на карті банку, актуальної виписки з рахунку тощо. За даними спеціалізованого порталу Visit Ukraine, мінімальними у вересні 2025 року є суми:

  • 300 злотих на поїздку до 4 днів;
  • 75 злотих на кожен день, якщо поїздка перевищує 4 доби.

Плюс знадобляться додаткові кошти на повернення додому (за відсутності зворотного квитка). Взагалі іноземцям рекомендують накопичити більшу суму, ніж мінімально допустиму, аби мінімізувати ризики будь-яких непорозумінь на кордоні.

Чому можуть відмовити у в’їзді в Польщу

Раніше ми розповідали, які поширені причини стають приводом відмовити іноземцю в перетині польського кордону. Окрім недостатньої суми для перебування, працівники в пункті пропуску також звертають увагу на:

  • відсутність медичного страхування;
  • заборонені речі в багажі;
  • непереконливе підтвердження мети подорожі;
  • проблеми з документами;
  • порушення міграційного законодавства в минулому.

Зокрема страховка повинна покривати витрати на лікування в сумі щонайменше 30 000 євро, охоплюючи екстрену медичну допомогу, госпіталізацію та репатріацію, плюс діяти на територіях усіх країн Шенгенської зони.

Що стосується недотримання міграційних правил, то часто іноземцям забороняють в’їзд з огляду на депортацію (залежить від причини примусового вигнання).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, влада дозволила виїзд чоловікам 18-22 років з України. Гетманцев вважає рішення позитивним, але визнає його половинчастим і наголошує: повне зняття обмежень можливе тільки після закінчення повномасштабної війни.

Також ми писали, що з 1 вересня 2025 року у Латвії діятимуть нові правила для українців. Наші громадяни, які хочуть перетнути кордон, повинні за 48 годин до поїздки заповнити онлайн-анкету про мету подорожі, маршрут і своє місцеперебування у Латвії.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
