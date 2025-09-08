Аренда квартиры в Польше — как снять жилье на льготных условиях

Польский город Освенцим. Фото: Freepik

Муниципальные программы аренды с возможностью восстановления квартир становятся популярным механизмом обеспечения жильем в Польше. Они позволяют людям без собственной недвижимости получить доступное жилье, вложив средства не в высокую арендную плату, а в ремонт. Одной из таких инициатив является программа "Квартира под ремонт" в городе Освенцим.

Власти города, который находится в 60 км от Кракова в Малопольском воеводстве, запустили очередной этап программы льготной аренды, пишет издание InPoland. В ее рамках жители могут получить доступ к муниципальным квартирам, если согласятся отремонтировать их за свой счет.

Квартиры расположены в жилых районах Хемикув, Блони и Шпитальная. Их площадь колеблется от 29,5 до 45,4 кв. м, среди них есть как однокомнатные, так и двухкомнатные варианты.

Сколько стоит ремонт квартиры

Основным условием участия является проведение ремонта. По оценкам городского совета, сумма необходимых работ может составлять от 45 000 до 97 000 злотых. Это значительно меньше, чем расходы на покупку собственной квартиры или даже аренду жилья по рыночным ценам.

Городские власти рассматривают этот подход как баланс между интересами общества и потребностями жителей, и считают, что это один из самых эффективных механизмов социальной поддержки.

Кто может получить жилье

Подать заявку могут только жители Освенцима, которые соответствуют четким критериям. Среди них:

отсутствие собственной недвижимости,

официальное проживание в городе,

соответствие определенным нормам дохода,

готовность выполнить ремонт.

Приоритет имеют те, кто планирует остаться в городе на постоянной основе. Таким образом муниципалитет стимулирует развитие местной общины.

Как происходит отбор

В 2025 году на участие в программе подали 73 заявки. После проверки документов осталось 63 претендента. Финальный отбор состоится в форме лотереи, которую организуют власти города 9 сентября.

Такой механизм применяется для прозрачности процесса и равных шансов для всех участников.

Перспективы для жителей Освенцима

Сегодня город управляет около 1 300 муниципальными квартирами. Программа "Квартира под ремонт" позволяет обновлять жилой фонд и одновременно помогает жителям получить доступ к стабильному жилью.

Власти рассчитывают, что подобные инициативы со временем будут распространены на более широкие категории населения, а также станут примером для других общин в Польше.

Программы с льготной арендой на основе ремонта уже давно практикуются в Польше. Их реализуют в Варшаве, Кракове, Щецине и Згеже. Там жители также получают возможность жить в муниципальном жилье, вкладывая средства в восстановление квартир, которые годами простаивали без использования.

