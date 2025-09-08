Оренда квартири в Польщі — як зняти житло на пільгових умовах

Польське місто Освенцим. Фото: Freepik

Муніципальні програми оренди з можливістю відновлення квартир стають популярним механізмом забезпечення житлом у Польщі. Вони дозволяють людям без власної нерухомості отримати доступне житло, вклавши кошти не у високу орендну плату, а у ремонт. Однією з таких ініціатив є програма "Квартира під ремонт" у місті Освенцим.

Влада міста, що знаходиться у 60 км від Кракова у Малопольському воєводстві, запустила черговий етап програми пільгової оренди, пише видання InPoland. В її межах мешканці можуть отримати доступ до муніципальних квартир, якщо погодяться відремонтувати їх власним коштом.

Квартири розташовані у житлових районах Хемікув, Блоні та Шпітальна. Їх площа коливається від 29,5 до 45,4 кв. м, серед них є як однокімнатні, так і двокімнатні варіанти.

Скільки коштує ремонт квартири

Основною умовою участі є проведення ремонту. За оцінками міської ради, сума необхідних робіт може становити від 45 000 до 97 000 злотих. Це значно менше, ніж витрати на купівлю власної квартири або навіть оренду житла за ринковими цінами.

Міська влада розглядає цей підхід як баланс між інтересами громади та потребами жителів, та вважає, що що це один з найефективніших механізмів соціальної підтримки.

Хто може отримати житло

Подати заявку можуть тільки мешканці Освенцима, які відповідають чітким критеріям. Серед них:

відсутність власної нерухомості,

офіційне проживання у місті,

відповідність визначеним нормам доходу,

готовність виконати ремонт.

Пріоритет мають ті, хто планує залишитися у місті на постійній основі. Таким чином муніципалітет стимулює розвиток місцевої громади.

Як відбувається відбір

У 2025 році на участь у програмі подали 73 заявки. Після перевірки документів залишилося 63 претенденти. Фінальний відбір відбудеться у формі лотереї, яку організує влада міста 9 вересня.

Такий механізм застосовується для прозорості процесу та рівних шансів для всіх учасників.

Перспективи для мешканців Освенцима

Сьогодні місто управляє близько 1 300 муніципальними квартирами. Програма "Квартира під ремонт" дозволяє оновлювати житловий фонд і водночас допомагає жителям отримати доступ до стабільного житла.

Влада розраховує, що подібні ініціативи з часом будуть поширені на ширші категорії населення, а також стануть прикладом для інших громад у Польщі.

Програми з пільговою орендою на основі ремонту вже давно практикуються у Польщі. Їх реалізують у Варшаві, Кракові, Щецині та Згежі. Там мешканці також отримують можливість жити у муніципальному житлі, вкладаючи кошти у відновлення квартир, які роками простоювали без використання.

Як повідомлялось, все більше українців розглядають Польщу як місце для купівлі житла, щоб інвестувати або забезпечити собі житло через міграцію. Тож вони часто запитують, чи обов’язково мати карту побиту, щоб придбати там нерухомість.

Також ми розповідали, що українці часто подорожують до Польщі, але навіть в умовах безвізового режиму перетин кордону не завжди гарантований. Існує кілька причин, через які громадянину України можуть відмовити у в’їзді.