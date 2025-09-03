Украинцы в Польше — что будет с зарплатами и выплатами в сентябре 2025 года

Люди гуляют по Варшаве. Фото: Pexels

Многие наши граждане обустроили жизнь за рубежом. В частности украинцы в Польше работают, ведут бизнес, учатся, отдыхают и тому подобное. Не помешает узнать, планируются ли какие-то финансовые изменения в ближайшее время.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что ждет украинцев в Польше по состоянию на сентябрь 2025 года.

Какая минимальная зарплата в Польше

Согласно постановлению Кабинета Министров Польши от 12 сентября 2024 года, на 1 января 2025-го установлена минимальная заработная плата 4 666 злотых брутто (без уплаты обязательных налогов и сборов). За час сотрудник получает 30,50 злотых.

Других документов, которые бы на законодательном уровне пересматривали сумму, больше не принимали. То есть по состоянию на сентябрь текущего года МЗП останется неизменной. Стоит учесть, что "на руки" сотрудники получают меньше, поскольку от 4 666 злотых забирают взнос в NFZ (медицинское страхование), ZUS (Пенсионный фонд) и налог на прибыль.

Что будет с выплатами в сентябре

В понедельник, 25 августа, стало известно о наложении вето на принятый ранее Сеймом законопроект о социальной поддержке украинцев. По данным польского издания Interia, президент Кароль Навроцкий предложил новый проект закона по этому вопросу.

Глава соседнего государства убежден, что выплату помощи "800+" должны получать только официально трудоустроенные украинцы. Это же касается доступа к медицинским услугам. Собственно, вето заблокировало продолжение выплат, а действующие нормы действуют до конца сентября 2025 года.

Но в правительстве заверили, что не стоит волноваться гражданам Украины, которые "работают легально, ведут бизнес и платят налоги". До конца текущего месяца планируют принять новые требования, хотя непонятно, насколько кардинально они будут отличаться от действующих.

Как получить выплату "800+"

Украинцы имеют право на финансовую помощь "800+", которую начисляют на каждого несовершеннолетнего ребенка в семье. По состоянию на сентябрь оформить денежную поддержку могут граждане Украины, которые:

легально находятся в Польше;

имеют номер PESEL UKR;

воспитывают детей до 18 лет;

отправили детей учиться в местную школу.

С 1 июня 2025 года заработали новые правила для иностранцев: помощь распространили исключительно на семьи, в которых дети посещают польские учебные заведения (включая садики). То есть получение образования в украинской школе онлайн нивелирует право на участие в государственной программе.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, на границе с Польшей, Молдовой и Венгрией могут отличаться ограничения и уровень проверки иностранцев. Большинство граждан Украины выезжают через Польшу, однако стоит принять во внимание потенциальные трудности с пересечением границы.

Также мы писали, кого из украинцев могут не пустить в Польшу. В частности на границе проверяют платежеспособность иностранцев и цель путешествия. Причинами отказа во въезде часто становятся нарушения миграционных правил в прошлом.