Головна Економіка Зарплати і виплати в Польщі — що чекає українців у вересні 2025

Зарплати і виплати в Польщі — що чекає українців у вересні 2025

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 10:05
Українці в Польщі — що буде з зарплатами і виплатами у вересні 2025 року
Люди гуляють Варшавою. Фото: Pexels

Чимало наших громадян облаштували життя за кордоном. Зокрема, українці в Польщі працюють, ведуть бізнеси, навчаються, відпочивають тощо. Не завадить дізнатися, чи плануються якісь фінансові зміни найближчим часом.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що чекає українців у Польщі станом на вересень 2025 року.

Читайте також:

Яка мінімальна зарплата в Польщі

Згідно з постановою Кабінету Міністрів Польщі від 12 вересня 2024 року, на 1 січня 2025-го встановлена мінімальна заробітна плата 4 666 злотих брутто (без сплати обов’язкових податків і зборів). За годину працівник отримує 30,50 злотих.

Інших документів, які би на законодавчому рівні переглядали суму, більше не ухвалювали. Тобто станом на вересень поточного року МЗП залишиться незмінною. Варто врахувати, що "на руки" співробітники отримують менше, оскільки від 4 666 злотих забирають внесок у NFZ (медичне страхування), ZUS (Пенсійний фонд) і податок на прибуток.

Що буде з виплатами у вересні

У понеділок, 25 серпня, стало відомо про накладання вето на ухвалений раніше Сеймом законопроєкт щодо соціальної підтримки українців. За даними польського видання Interia, президент Кароль Навроцький запропонував новий проєкт закону з цього питання.

Очільник сусідньої держави переконаний, що виплату допомоги "800+" повинні отримувати лише офіційно працевлаштовані українці. Це саме стосується доступу до медичних послуг. Власне, вето заблокувало продовження виплат, а чинні норми діють до кінця вересня 2025 року.

Натомість в уряді запевнили, що не варто хвилюватися громадянам України, які "працюють легально, ведуть бізнес і сплачують податки". До кінця поточного місяця планують ухвалити нові вимоги, але незрозуміло, наскільки кардинально вони відрізнятимуться від чинних.

Як отримати виплату "800+"

Українці мають право на фінансову допомогу "800+", яку нараховують на кожну неповнолітню дитину в родині. Станом на вересень оформити грошову підтримку можуть громадяни України, які:

  • легально перебувають в Польщі;
  • мають номер PESEL UKR;
  • виховують дітей до 18 років;
  • відправили дітей вчитися у місцеву школу.

З 1 червня 2025 року запрацювали нові правила для іноземців: допомогу поширили виключно на сім’ї, в яких діти відвідують польські навчальні заклади (включно з садочками). Тобто здобуття освіти в українській школі онлайн нівелює право на участь у державній програмі.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, на кордоні з Польщею, Молдовою та Угорщиною можуть відрізнятися обмеження і рівень перевірки іноземців. Більшість громадян України виїжджають через Польщу, проте варто взяти до уваги потенційні труднощі з перетином кордону.

Також ми писали, кого з українців можуть не пустити в Польщу. Зокрема на кордоні перевіряють платоспроможність іноземців і мету подорожі. Причинами відмови у в’їзді часто стають порушення міграційних правил у минулому.

Польща виплати мінімальна зарплата соціальна допомога українці в Польщі
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
