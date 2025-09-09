Українцям у Польщі загрожують штрафи у 2 000 злотих — кого стосується

У Польщі зміняться правила для українців — кому загрожують штрафи
З 1 жовтня у Польщі припиняє дію постанова, що дозволяла українцям користуватися українським посвідченням водія. За керування автомобілем без польських прав доведеться заплатити чималі штрафи.
Про це пише видання Uamotors.
Які штрафи за відсутність польських прав
У разі втрати чинності спеціальної постанови, яка нині дозволяє українцям користуватися на території Польщі власними посвідченнями водія, за керування без польських документів доведеться сплатити штраф у розмірі 2 000 злотих (приблизно 22,8 тис. грн).
Відповідно до польських норм, після пів року проживання іноземці зобов’язані обміняти свої водійські права на місцеві, інакше їм загрожує адміністративне покарання.
Якщо ж пільгове положення буде скасоване, українцям доведеться у найкоротші терміни оформлювати нові документи, адже поліція може посилити перевірки. Це, своєю чергою, здатне спричинити хвилю штрафів. У соцмережах навіть іронізують, що чимала частина бюджету Польщі поповнюється саме завдяки цим стягненням, однак для водіїв ситуація може мати цілком серйозні наслідки.
