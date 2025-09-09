Відео
Головна Економіка У Польщі зміняться правила для українців — кому загрожують штрафи

У Польщі зміняться правила для українців — кому загрожують штрафи

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 12:15
Українцям у Польщі загрожують штрафи у 2 000 злотих — кого стосується
Польські злоті. Фото: Pixabay

З 1 жовтня у Польщі припиняє дію постанова, що дозволяла українцям користуватися українським посвідченням водія. За керування автомобілем без польських прав доведеться заплатити чималі штрафи.

Про це пише видання Uamotors.

Читайте також:

Які штрафи за відсутність польських прав

У разі втрати чинності спеціальної постанови, яка нині дозволяє українцям користуватися на території Польщі власними посвідченнями водія, за керування без польських документів доведеться сплатити штраф у розмірі 2 000 злотих (приблизно 22,8 тис. грн).

Відповідно до польських норм, після пів року проживання іноземці зобов’язані обміняти свої водійські права на місцеві, інакше їм загрожує адміністративне покарання.

Якщо ж пільгове положення буде скасоване, українцям доведеться у найкоротші терміни оформлювати нові документи, адже поліція може посилити перевірки. Це, своєю чергою, здатне спричинити хвилю штрафів. У соцмережах навіть іронізують, що чимала частина бюджету Польщі поповнюється саме завдяки цим стягненням, однак для водіїв ситуація може мати цілком серйозні наслідки.

Раніше ми писали, що муніципальні програми оренди з можливістю відновлення квартир стають популярним механізмом забезпечення житлом у Польщі. Вони дозволяють людям без власної нерухомості отримати доступне житло, вклавши кошти не у високу орендну плату, а у ремонт. Однією з таких ініціатив є програма "Квартира під ремонт" у місті Освенцим.

Також дізнавайтеся, що зміниться для українців у Польщі вже у вересні 2025 року.

Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
