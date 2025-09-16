Государственный банк Польши получит разрешение на работу в Украине — детали

Bank Gospodarstwa Krajowego. Фото: BGK, Facebook

Кабмин одобрил проект межправительственного соглашения с Польшей о деятельности Bank Gospodarstwa Krajowego в Украине. Соответствующее решение было принято на заседании в понедельник, 15 сентября.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Реклама

Читайте также:

"Принят проект Соглашения между Правительством Украины и Правительством Республики Польша о деятельности Bank Gospodarstwa Krajowego в Украине", — говорится в заметке.

Соглашением предусматривается, что Bank Gospodarstwa Krajowego сможет осуществлять свою деятельность на территории Украины, в частности, предоставлять украинскому правительству, государственным и частным учреждениям и организациям финансовую и техническую помощь в форме займов или других финансовых инструментов, таких как:

поддержка экспорта;

гранты;

гарантии для реализации проектов по восстановлению и развитию Украины.

Эти проекты будут определены в сотрудничестве между правительством Украины, правительством Польши и банком.

Что известно о банке BGK

По данным Forbs, Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) - национальный банк развития Польши, который выполняет стратегическую роль в финансовой системе страны. В своей деятельности он тесно взаимодействует с польским правительством, Европейским Союзом и ведущими международными финансовыми институтами, в частности Европейским инвестиционным банком (ЕИБ).

Основное внимание банка сосредоточено на инвестировании в инфраструктурные проекты, жилищное строительство, энергетику, транспортный сектор и развитие экспортного потенциала Польши.

BGK администрирует ряд инвестиционных фондов, предлагает бизнесу кредитные программы и гарантийные инструменты, а также активно поддерживает малый и средний бизнес через механизмы финансирования ЕС. В то же время учреждение занимается международными инвестициями, включая финансирование экспорта и обеспечение польских компаний гарантиями при выходе на зарубежные рынки.

Отдельным направлением деятельности является партнерство с Украиной. В феврале 2025 года BGK открыл свое представительство в Киеве, чтобы налаживать сотрудничество с польскими экономическими структурами, такими как Польское агентство инвестиций и торговли, а также с украинскими учреждениями и бизнесом.

Ранее мы писали, что в Польше изменили правила для украинцев относительно получения популярной выплаты "800+". Обновленный порядок предоставления денежной помощи содержит требования по трудоустройству и наличию статуса PESEL.

Также узнавайте, сколько наличных надо иметь для пересечения границы с Польшей.