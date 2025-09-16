Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаTravelПромоПсихологияКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика В Украине заработает польский госбанк — что известно

В Украине заработает польский госбанк — что известно

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 13:45
Государственный банк Польши получит разрешение на работу в Украине — детали
Bank Gospodarstwa Krajowego. Фото: BGK, Facebook

Кабмин одобрил проект межправительственного соглашения с Польшей о деятельности Bank Gospodarstwa Krajowego в Украине. Соответствующее решение было принято на заседании в понедельник, 15 сентября.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Реклама
Читайте также:

"Принят проект Соглашения между Правительством Украины и Правительством Республики Польша о деятельности Bank Gospodarstwa Krajowego в Украине", — говорится в заметке.

Соглашением предусматривается, что Bank Gospodarstwa Krajowego сможет осуществлять свою деятельность на территории Украины, в частности, предоставлять украинскому правительству, государственным и частным учреждениям и организациям финансовую и техническую помощь в форме займов или других финансовых инструментов, таких как:

  • поддержка экспорта;
  • гранты;
  • гарантии для реализации проектов по восстановлению и развитию Украины.

Эти проекты будут определены в сотрудничестве между правительством Украины, правительством Польши и банком.

Что известно о банке BGK

По данным Forbs, Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) - национальный банк развития Польши, который выполняет стратегическую роль в финансовой системе страны. В своей деятельности он тесно взаимодействует с польским правительством, Европейским Союзом и ведущими международными финансовыми институтами, в частности Европейским инвестиционным банком (ЕИБ).

Основное внимание банка сосредоточено на инвестировании в инфраструктурные проекты, жилищное строительство, энергетику, транспортный сектор и развитие экспортного потенциала Польши.

BGK администрирует ряд инвестиционных фондов, предлагает бизнесу кредитные программы и гарантийные инструменты, а также активно поддерживает малый и средний бизнес через механизмы финансирования ЕС. В то же время учреждение занимается международными инвестициями, включая финансирование экспорта и обеспечение польских компаний гарантиями при выходе на зарубежные рынки.

Отдельным направлением деятельности является партнерство с Украиной. В феврале 2025 года BGK открыл свое представительство в Киеве, чтобы налаживать сотрудничество с польскими экономическими структурами, такими как Польское агентство инвестиций и торговли, а также с украинскими учреждениями и бизнесом.

Ранее мы писали, что в Польше изменили правила для украинцев относительно получения популярной выплаты "800+". Обновленный порядок предоставления денежной помощи содержит требования по трудоустройству и наличию статуса PESEL.

Также узнавайте, сколько наличных надо иметь для пересечения границы с Польшей.

Польша деньги банки финансы Нацбанк
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации