Правила перетину кордону з Польщею — за що українців чекають суворі покарання

Плануючи перетнути кордон із Польщею, українці повинні знати актуальні правила та вимоги, інакше ризикують натрапити на серйозні проблеми. Залежно від ситуації людину можуть оштрафувати, конфіскувати майно чи відмовити у в’їзді на територію Європейського Союзу.

Перевезення готівки

Українське законодавство дозволяє вивозити готівку на суму до 10 000 євро в еквіваленті (в будь-якій валюті за офіційним курсом НБУ на дату перетину кордону). Якщо людина хоче транспортувати понад 10 000 євро, необхідно здійснити письмове декларування надлишкової суми з підтвердженням джерел походження коштів.

"Фізичні особи можуть переміщувати через митний кордон України готівкову валюту і банківські метали в сумі/вартістю, що не перевищує в еквіваленті 10 000 євро, без письмового декларування", — йдеться на офіційному сайті Державної митної служби.

Таким чином, ухилення від цього обов’язку — умисне або через незнання — буде порушенням закону. Згідно зі статтею 471 Митного кодексу, недекларування валютних цінностей тягне за собою штрафну санкцію в розмірі 20% від суми перевищення ліміту.

Мінімальна сума для в’їзду

Польські прикордонники можуть перевіряти платоспроможність іноземців, які намагаються в’їхати на територію держави. Це потрібно для підтвердження матеріального становища — в пункті пропуску повинні переконатися, що людині вистачить грошей на весь період перебування в Польщі та на повернення додому.

Мінімальні суми, які треба показати митникам на кордоні:

300 злотих — для подорожі до 4 днів;

75 злотих на кожну добу — для більш тривалої подорожі.

Покарання за відсутність готівки дійсно суворе — іноземця можуть не пустити в Польщу. Якщо людина не здатна підтвердити свою платоспроможність, митники мають повноваження відмовити в перетині кордону.

Заборонені до вивезення товари

Певні продукти харчування заборонено ввозити на територію Європейського Союзу. Мандрівникам із великим багажем доведеться або викинути частину продовольства, або утилізувати на місці. Така доля спіткає:

м’ясо і м’ясні продукти;

молоко та молочні продукти;

консерви на основі м’яса.

Під заборону перевезення підпадає сало, консерви (домашні та промислові), ковбасні вироби, сири, сметана, вершкове масло, йогурт, свіже м’ясо тощо. В окремих випадках порушнику загрожує не тільки утилізація продуктів, але й штрафи чи обмеження на в'їзд до країн ЄС.

Що ще варто знати українцям

