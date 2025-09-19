Ограничения для неплательщиков алиментов — кто не сможет выехать за границу

КПП Краковец-Корчова. Фото: УНИАН

По состоянию на 1 сентября 2025 года, благодаря принятым мерам в сфере принудительного исполнения решений, органами государственной исполнительной службы уже взыскано алиментов на сумму более 10,3 млрд грн. Однако проблема задолженности остается острой и должники, которые длительное время не выполняют своих обязательств, могут столкнуться с рядом ограничений, среди которых — запрет выезда за границу.

О юридических механизмах воздействия на должников по алиментам рассказали в пресс-службе Министерства юстиции Украины.

Реклама

Читайте также:

Что грозит должникам

В ведомстве пояснили, что для обеспечения выполнения решений судов о взыскании алиментов применяются специальные меры принудительного характера, предусмотренные статьей 71 Закона Украины "Об исполнительном производстве".

В частности, по состоянию на 1 сентября 2025 года к более 150 тыс. должников применены временные ограничения, предусмотренные законодательством при наличии задолженности по уплате алиментов.

Юридический механизм воздействия на должников зависит от совокупного размера задолженности. Если она превышает сумму платежей за три месяца, взыскание может быть обращено на имущество должника. При этом обращение взыскания на заработную плату не исключает возможности одновременного обращения взыскания на другое имущество должника.

Кому запретят выезд за границу

В случае, если задолженность превышает сумму соответствующих платежей за четыре месяца, государственный исполнитель имеет право вынести постановление о временном ограничении должника в таких правах:

выезд за пределы Украины;

управление транспортными средствами;

пользование огнестрельным охотничьим, пневматическим и охолощенным оружием;

право на охоту.

Если же совокупный размер задолженности превышает сумму соответствующих платежей за шесть месяцев с момента предъявления исполнительного документа к принудительному исполнению, государственный исполнитель составляет протокол об административном правонарушении по статье 183-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях и направляет его в суд.

Когда к должникам применяют штрафы

В случаях, когда задолженность по уплате алиментов превышает:

один год — накладывается штраф в размере 20% суммы задолженности;

два года — 30%;

три года — 50%.

Суммы таких штрафов взимаются с должника в установленном порядке и перечисляются взыскателю. Меры принудительного исполнения предусмотренные Законом не применяются в случае отсутствия задолженности более трех месяцев.

Ранее мы писали, что многодетный отец может потерять право на отсрочку от мобилизации, если имеет задолженность по алиментам. Ключевым здесь является размер задолженности, предел, после которого отсрочку уже не оформят.

Также узнавайте, как оформить государственную помощь на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов.