Обмеження для неплатників аліментів — хто не зможе виїхати за кордон

Станом на 1 вересня 2025 року, завдяки вжитим заходам у сфері примусового виконання рішень, органами державної виконавчої служби вже стягнуто аліментів на суму понад 10,3 млрд грн. Проте проблема заборгованості залишається гострою й боржники, які тривалий час не виконують своїх зобов’язань, можуть зіткнутися з низкою обмежень, серед яких — заборона виїзду за кордон.

Про юридичні механізми впливу на боржників з аліментів розповіли у пресслужбі Міністерства юстиції України.

Що загрожує боржникам

У відомстві пояснили, що для забезпечення виконання рішень судів щодо стягнення аліментів застосовуються спеціальні заходи примусового характеру, передбачені статтею 71 Закону України "Про виконавче провадження".

Зокрема, станом на 1 вересня 2025 року до понад 150 тис. боржників застосовано тимчасові обмеження, передбачені законодавством за наявності заборгованості зі сплати аліментів.

Юридичний механізм впливу на боржників залежить від сукупного розміру заборгованості. Якщо вона перевищує суму платежів за три місяці, стягнення може бути звернено на майно боржника. При цьому звернення стягнення на заробітну плату не виключає можливості одночасного звернення стягнення на інше майно боржника.

Кому заборонять виїзд за кордон

У разі, якщо заборгованість перевищує суму відповідних платежів за чотири місяці, державний виконавець має право винести постанови про тимчасове обмеження боржника у таких правах:

виїзд за межі України;

керування транспортними засобами;

користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю;

право на полювання.

Якщо ж сукупний розмір заборгованості перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з моменту пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання, державний виконавець складає протокол про адміністративне правопорушення за статтею 183-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення та надсилає його до суду.

Коли до боржників застосовують штрафи

У випадках, коли заборгованість зі сплати аліментів перевищує:

один рік — накладається штраф у розмірі 20% суми заборгованості;

два роки — 30%;

три роки — 50%.

Суми таких штрафів стягуються з боржника в установленому порядку та перераховуються стягувачу. Заходи примусового виконання передбачені Законом не застосовуються у разі відсутності заборгованості понад три місяці.

