Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Борги за аліментами — хто може отримати державну допомогу

Борги за аліментами — хто може отримати державну допомогу

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 07:15
Виплати на дітей — як отримати допомогу, якщо батько або мати не платить аліменти
Дитина кладе монети в скарбничку. Фото: Freepik

У ситуаціях, коли один із батьків ухиляється від сплати аліментів, українське законодавство передбачає механізм тимчасової державної допомоги, яка забезпечує мінімальні потреби дитини. Виплата призначається органами соціального захисту, і для її отримання необхідно зібрати відповідний пакет документів та подати заяву. 

Новини.LIVE розповідають, хто має право на виплати, які документи потрібні та як оформити державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів.

Реклама
Читайте також:

Хто може отримати грошову допомогу від держави

Тимчасова державна допомога, як пояснили в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Закарпатській області, призначається дітям, віком до 18 років, коли:

  • відомості про одного з батьків, який має сплачувати аліменти, внесено до Єдиного реєстру боржників у зв’язку з несплатою ним аліментів;
  • стосовно одного з батьків здійснюється кримінальне провадження або він перебуває на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, якого визнано в установленому порядку недієздатним, а також перебуває на строковій військовій службі;
  • місце проживання одного з батьків не встановлено.

Яка сума державної допомоги

Виплата призначається з урахуванням майнового стану сім’ї, в якій виховується дитина, в розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

Максимальний розмір допомоги:

  • для дітей до 6 років — 2 563,00 грн;
  • для дітей від 6 до 18 років — 3 196,00 грн.

Розмір допомоги не може бути менше ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку:

  • для дітей до 6 років — 1 281,50 грн;
  • для дітей від 6 до 18 років — 1 598,00 грн.

Тимчасова допомога призначається кожні шість місяців, починаючи з місяця, в якому подано заяву з усіма необхідними документами.

Як оформити грошову допомогу

Звернутись за оформленням допомоги можна особисто до сервісного центру Пенсійного фонду України або через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади, ЦНАП. 

Заяву також можна подати поштою або онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок або Єдиний державний вебпортал електронних послуг (Портал "Дія") з накладенням кваліфікованого електронного підпису. 

До заяви додаються:

  • копія свідоцтва про народження дитини;
  • декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням допомоги;
  • довідка про доходи, у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в державних реєстрах.

Залежно від обставин додатково можуть знадобитися такі документи як копія рішення суду про стягнення з одного з батьків аліментів на дитину, довідка відповідної установи про здійснення стосовно одного з батьків кримінального провадження або ж повідомлення органу внутрішніх справ про те, що місце проживання (перебування) одного з батьків дитини не встановлено.

Раніше ми писали, коли чоловіки повинні платити аліменти своїм дружинам.

Також дізнавайтеся, як подати на аліменти в Польщі.

виплати діти гроші аліменти соцвиплати
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації