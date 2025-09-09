Виплати на дітей — як отримати допомогу, якщо батько або мати не платить аліменти

Дитина кладе монети в скарбничку. Фото: Freepik

У ситуаціях, коли один із батьків ухиляється від сплати аліментів, українське законодавство передбачає механізм тимчасової державної допомоги, яка забезпечує мінімальні потреби дитини. Виплата призначається органами соціального захисту, і для її отримання необхідно зібрати відповідний пакет документів та подати заяву.

Новини.LIVE розповідають, хто має право на виплати, які документи потрібні та як оформити державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів.

Хто може отримати грошову допомогу від держави

Тимчасова державна допомога, як пояснили в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Закарпатській області, призначається дітям, віком до 18 років, коли:

відомості про одного з батьків, який має сплачувати аліменти, внесено до Єдиного реєстру боржників у зв’язку з несплатою ним аліментів;

стосовно одного з батьків здійснюється кримінальне провадження або він перебуває на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, якого визнано в установленому порядку недієздатним, а також перебуває на строковій військовій службі;

місце проживання одного з батьків не встановлено.

Яка сума державної допомоги

Виплата призначається з урахуванням майнового стану сім’ї, в якій виховується дитина, в розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

Максимальний розмір допомоги:

для дітей до 6 років — 2 563,00 грн;

для дітей від 6 до 18 років — 3 196,00 грн.

Розмір допомоги не може бути менше ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку:

для дітей до 6 років — 1 281,50 грн;

для дітей від 6 до 18 років — 1 598,00 грн.

Тимчасова допомога призначається кожні шість місяців, починаючи з місяця, в якому подано заяву з усіма необхідними документами.

Як оформити грошову допомогу

Звернутись за оформленням допомоги можна особисто до сервісного центру Пенсійного фонду України або через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади, ЦНАП.

Заяву також можна подати поштою або онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок або Єдиний державний вебпортал електронних послуг (Портал "Дія") з накладенням кваліфікованого електронного підпису.

До заяви додаються:

копія свідоцтва про народження дитини;

декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням допомоги;

довідка про доходи, у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в державних реєстрах.

Залежно від обставин додатково можуть знадобитися такі документи як копія рішення суду про стягнення з одного з батьків аліментів на дитину, довідка відповідної установи про здійснення стосовно одного з батьків кримінального провадження або ж повідомлення органу внутрішніх справ про те, що місце проживання (перебування) одного з батьків дитини не встановлено.

