Выплаты на детей — как получить помощь, если отец или мать не платит алименты

В ситуациях, когда один из родителей уклоняется от уплаты алиментов, украинское законодательство предусматривает механизм временной государственной помощи, которая обеспечивает минимальные потребности ребенка. Выплата назначается органами социальной защиты, и для ее получения необходимо собрать соответствующий пакет документов и подать заявление.

Новини.LIVE рассказывают, кто имеет право на выплаты, какие документы нужны и как оформить государственную помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов.

Кто может получить денежную помощь от государства

Временная государственная помощь, как пояснили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области, назначается детям в возрасте до 18 лет, когда:

сведения об одном из родителей, который должен платить алименты, внесены в Единый реестр должников в связи с неуплатой им алиментов;

в отношении одного из родителей осуществляется уголовное производство или он находится на принудительном лечении, в местах лишения свободы, признан в установленном порядке недееспособным, а также находится на срочной военной службе;

место жительства одного из родителей не установлено.

Какая сумма государственной помощи

Выплата назначается с учетом имущественного положения семьи, в которой воспитывается ребенок, в размере, равном разнице между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев.

Максимальный размер пособия:

для детей до 6 лет — 2 563,00 грн;

для детей от 6 до 18 лет — 3 196,00 грн.

Размер помощи не может быть меньше 50 % прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста:

для детей до 6 лет — 1 281,50 грн;

для детей от 6 до 18 лет — 1 598,00 грн.

Временная помощь назначается каждые шесть месяцев, начиная с месяца, в котором подано заявление со всеми необходимыми документами.

Как оформить денежную помощь

Обратиться за оформлением помощи можно лично в сервисный центр Пенсионного фонда Украины или через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины, ЦНАП.

Заявление также можно подать по почте или онлайн — через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение или Единый государственный веб-портал электронных услуг (портал Дія) с наложением квалифицированной электронной подписи.

К заявлению прилагаются:

копия свидетельства о рождении ребенка;

декларация о доходах и имущественном состоянии лиц, обратившихся за назначением помощи;

справка о доходах, в случае указания в декларации доходов, информация о которых отсутствует в государственных реестрах.

В зависимости от обстоятельств дополнительно могут понадобиться такие документы как копия решения суда о взыскании с одного из родителей алиментов на ребенка, справка соответствующего учреждения об осуществлении в отношении одного из родителей уголовного производства или сообщение органа внутренних дел о том, что место жительства (пребывания) одного из родителей ребенка не установлено.

