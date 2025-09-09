Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Долги по алиментам — кто может получить государственную помощь

Долги по алиментам — кто может получить государственную помощь

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 07:15
Выплаты на детей — как получить помощь, если отец или мать не платит алименты
Ребенок кладет монеты в копилку. Фото: Freepik

В ситуациях, когда один из родителей уклоняется от уплаты алиментов, украинское законодательство предусматривает механизм временной государственной помощи, которая обеспечивает минимальные потребности ребенка. Выплата назначается органами социальной защиты, и для ее получения необходимо собрать соответствующий пакет документов и подать заявление.

Новини.LIVE рассказывают, кто имеет право на выплаты, какие документы нужны и как оформить государственную помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов.

Реклама
Читайте также:

Кто может получить денежную помощь от государства

Временная государственная помощь, как пояснили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области, назначается детям в возрасте до 18 лет, когда:

  • сведения об одном из родителей, который должен платить алименты, внесены в Единый реестр должников в связи с неуплатой им алиментов;
  • в отношении одного из родителей осуществляется уголовное производство или он находится на принудительном лечении, в местах лишения свободы, признан в установленном порядке недееспособным, а также находится на срочной военной службе;
  • место жительства одного из родителей не установлено.

Какая сумма государственной помощи

Выплата назначается с учетом имущественного положения семьи, в которой воспитывается ребенок, в размере, равном разнице между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев.

Максимальный размер пособия:

  • для детей до 6 лет — 2 563,00 грн;
  • для детей от 6 до 18 лет — 3 196,00 грн.

Размер помощи не может быть меньше 50 % прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста:

  • для детей до 6 лет — 1 281,50 грн;
  • для детей от 6 до 18 лет — 1 598,00 грн.

Временная помощь назначается каждые шесть месяцев, начиная с месяца, в котором подано заявление со всеми необходимыми документами.

Как оформить денежную помощь

Обратиться за оформлением помощи можно лично в сервисный центр Пенсионного фонда Украины или через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины, ЦНАП.

Заявление также можно подать по почте или онлайн — через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение или Единый государственный веб-портал электронных услуг (портал Дія) с наложением квалифицированной электронной подписи.

К заявлению прилагаются:

  • копия свидетельства о рождении ребенка;
  • декларация о доходах и имущественном состоянии лиц, обратившихся за назначением помощи;
  • справка о доходах, в случае указания в декларации доходов, информация о которых отсутствует в государственных реестрах.

В зависимости от обстоятельств дополнительно могут понадобиться такие документы как копия решения суда о взыскании с одного из родителей алиментов на ребенка, справка соответствующего учреждения об осуществлении в отношении одного из родителей уголовного производства или сообщение органа внутренних дел о том, что место жительства (пребывания) одного из родителей ребенка не установлено.

Ранее мы писали, когда мужчины должны платить алименты своим женам.

Также узнавайте, как подать на алименты в Польше.

выплаты дети деньги алименты соцвыплаты
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации