Как подать на алименты в Польше - куда обратиться и какие документы нужны

Ребенок кладет деньги в копилку. Фото: Freepik

После переезда в Польшу многие украинцы сталкиваются с юридическими вопросами, связанными с семейным правом, в частности — с оформлением алиментов. Если один из родителей не выполняет обязанности по финансовому обеспечению ребенка, существуют четкие механизмы для принудительного взыскания средств.

О том, как оформить алименты на ребенка, находясь в Польше, рассказали специалисты сервиса "Алименты Онлайн".

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По словам юристов, подать на алименты в Украине можно, не выезжая из Польши, благодаря международным соглашениям и правовым нормам, которые регулируют этот вопрос. Главное — подготовить полный пакет документов.

Как подать на алименты в Польше

Чтобы добиться уплаты алиментов на ребенка от отца/матери, которые находятся в Украине, необходимо пройти три этапа:

Обращение в консульство — там вам помогут с оформлением заявления и отправят его в соответствующий суд в Украине. Подача заявления в суд — заявление на алименты будет подано в суд по месту жительства ответчика (то есть того, кто обязан платить алименты). Получение решения суда — после рассмотрения дела суд вынесет решение о взыскании алиментов. Это решение будет отправлено вам, и вы сможете использовать его для получения алиментов.

Рассмотрение дела может занять от одного до трех месяцев. Это зависит от загруженности суда и сложности вопроса. После получения решения суда, необходимо следить за его исполнением. Это может включать подачу заявления в исполнительную службу, если ответчик не выполняет свои обязательства.

Какие документы необходимо подготовить

Для подачи на алименты в Польше понадобятся такие документы:

копия паспорта, подтверждающего вашу личность;

идентификационный код, необходимый для идентификации в Украине;

свидетельство о рождении ребенка, подтверждающее, что вы являетесь отцом или матерью ребенка, на которого будут взиматься алименты;

документы о доходах (это может быть справка с места работы или другие документы, подтверждающие ваше финансовое состояние);

заявление на получение алиментов, оформленное в соответствии с требованиями украинского законодательства.

Если пакет документов неполный или они оформлены неправильно, это может привести к задержкам в рассмотрении дела. Кроме того, затянуть процесс могут сложные обстоятельства, такие как спор об отцовстве или финансовая несостоятельность ответчика.

Ранее мы писали, что гражданам, которые имеют обязательства по уплате алиментов на детей, но не выполняют их вовремя, могут начислять пеню. Эта норма предусмотрена законодательством Украины.

Также узнавайте, как рассчитываются алименты на двоих детей в 2025 году.