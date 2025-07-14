Сімейні обов'язки — коли діти повинні підтримувати батьків грошима

Гроші на аркуші паперу. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні дорослі діти мають обов’язок допомагати своїм непрацездатним батькам — це передбачено Конституцією та Сімейним кодексом. Якщо батьки не можуть себе утримувати, діти мають забезпечити їм матеріальну підтримку.

Про те, чому діти повинні фінансово підтримувати своїх батьків, пояснили фахівці сайту "Безплатної правничої допомоги".

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Коли діти повинні матеріально підтримувати батьків

Якщо батьки досягли пенсійного віку, мають інвалідність або не мають достатніх доходів для гідного життя — діти зобов’язані їм допомагати. В такому разі суд може призначити аліменти. Вони можуть становити як частину доходу дитини, так і фіксовану суму.

При цьому враховується, скільки заробляє дитина, які потреби мають батьки, чи можуть вони отримати допомогу ще від когось — інших дітей, подружжя тощо.

Позов може стосуватися як однієї дитини, так і кількох. Суд може залучити до справи й інших дітей, навіть якщо їх не згадували в заяві.

У деяких випадках навіть неповнолітні діти можуть бути зобов’язані допомагати, якщо мають дохід — наприклад, з роботи чи від стипендії.

Чи можуть дітей звільнити від обов'язку допомагати батькам

Окрім щомісячних аліментів, діти повинні брати участь у покритті витрат на лікування чи догляд за батьками у разі хвороби, інвалідності або в старості. Однак є винятки:

Якщо батьків позбавили батьківських прав, і ці права не поновлено — діти не зобов’язані їх утримувати. Якщо батьки у дитинстві не дбали про дитину, не спілкувалися, не лікували, не виховували — суд може звільнити дітей від сплати аліментів. Але лише якщо буде доведено, що така поведінка була навмисною (а не через хворобу чи інші обставини).

Чому пенсіонери потребують підтримки від дітей

На думку голови комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, в Україні роками не переглядаються соціальні стандарти, зокрема не зростає прожитковий мінімум.

Це, за його словами, ставить пенсіонерів у вкрай скрутне становище — замість гідного життя вони змушені просто виживати.

"Я вважаю, що мінімальною пенсією повинна бути пенсія в розмірі 4 000 грн сьогодні. І відповідно, якщо говорити про пенсію середню, то вона повинна бути десь в районі 12 000–13 000", — зазначив він.

Водночас політик визнає, що на даному етапі така середня пенсія є надмірним тягарем для бюджету. Проте, за його словами, держава має можливість забезпечити мінімальні виплати на рівні 4 тисяч — для цього є необхідні ресурси.

Як держава підтримує громадян похилого віку у 2025 році

Українські пенсіонери можуть отримати додаткові виплати та скористатися низкою пільг. Зокрема, надбавки передбачені для тих, хто досяг 70, 75 або 80 років.

Пенсіонери, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, можуть розраховувати на щомісячну доплату у розмірі 2 361 грн. Одинокі люди похилого віку (від 80 років), які потребують постійного догляду, щомісяця отримують 944 грн.

Почесним донорам держава виплачує 292 грн, а пенсіонери, які самостійно виховують неповнолітніх дітей, можуть отримати по 150 грн за кожну дитину.

Серед пільг для пенсіонерів варто виділити безоплатний проїзд у міському та приміському транспорті (крім метро), повну компенсацію за комунальні послуги для колишніх працівників освітніх, медичних і культурних установ у селах.

Також їх звільняють від земельного податку в межах встановлених норм, надають безплатну юридичну допомогу, а також 50% знижку на автоцивілку для власників авто з невеликим двигуном.

Раніше ми писали, що в Україні діє законодавча норма, згідно з якою на боржників по аліментах, які не сплачують кошти на утримання дітей у встановлені строки, може бути накладено пеню.

Також ми розповідали, що періоди з низькими доходами під час воєнного стану можуть не враховуватись при розрахунку пенсії — це дозволить уникнути її зниження у майбутньому.