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Головна Економіка Пенсія може суттєво збільшитись — що потрібно зробити українцям

Пенсія може суттєво збільшитись — що потрібно зробити українцям

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 05:45
Оптимізація пенсійних виплат — як збільшити суму та хто це може зробити у 2025
Жінка похилого віку тримає гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні набули чинності зміни до пенсійного законодавства, які дозволяють громадянам отримувати вищі виплати. Завдяки новим правилам, можна не враховувати місяці з мінімальними доходами під час війни — це допоможе уникнути зменшення пенсії у майбутньому.

Про те, як українці можуть оптимізувати свої пенсійні виплати, пояснили на YouTube-каналі "Народна думка".

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Що саме змінилося для українців

Зміни передбачені законом №2506-IX, яким оновлено статтю 40 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Тепер українці можуть подати заяву до Пенсійного фонду з проханням не включати до розрахунку пенсії ті періоди, коли їхній дохід був дуже низьким через війну. Це стосується місяців під час дії воєнного стану.

При цьому страховий стаж за ці місяці зберігається повністю — він нікуди не зникає.

Як ще можна підвищити пенсію

Окрім нового механізму, є ще кілька можливостей вплинути на розмір майбутніх виплат. Зокрема, людина може обрати оптимальні періоди для обчислення доходу.

Закон дозволяє не враховувати до 60 місяців поспіль зі стажу, якщо у цей час були найнижчі офіційні зарплати. Це дозволяє підвищити середній коефіцієнт зарплати, від якого залежить пенсія.

Також можна надати довідку про заробітну плату до 1 липня 2000 року, якщо тоді дохід був високим. Цю інформацію врахують при розрахунку пенсії й вона може суттєво вплинути на її розмір.

Раніше ми писали, що у Верховній Раді знову обговорюють зміни до пенсійної системи — зокрема, поступове підвищення пенсійного віку. Водночас для окремих жінок можуть дозволити раніше виходити на пенсію.

Також ми розповідали, що в серпні частина пенсіонерів отримає доплати, які підвищать їхній щомісячний дохід. Надбавки передбачені для різних категорій — за віком, станом здоров’я або особливими заслугами. 

виплати пенсії гроші пенсіонери соціальний захист
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
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