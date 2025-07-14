Оптимизация пенсионных выплат — как увеличить сумму и кто это может сделать в 2025 году

Пожилая женщина держит деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине вступили в силу изменения в пенсионное законодательство, которые позволяют гражданам получать более высокие выплаты. Благодаря новым правилам, можно не учитывать месяцы с минимальными доходами во время войны — это поможет избежать уменьшения пенсии в будущем.

О том, как украинцы могут оптимизировать свои пенсионные выплаты, объяснили на YouTube-канале "Народная мысль".

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Что именно изменилось для украинцев

Изменения предусмотрены законом №2506-IX, которым обновлена статья 40 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Теперь украинцы могут подать заявление в Пенсионный фонд с просьбой не включать в расчет пенсии те периоды, когда их доход был очень низким из-за войны. Это касается месяцев во время действия военного положения.

При этом страховой стаж за эти месяцы сохраняется полностью — он никуда не исчезает.

Как еще можно повысить пенсию

Кроме нового механизма, есть еще несколько возможностей повлиять на размер будущих выплат. В частности, человек может выбрать оптимальные периоды для исчисления дохода.

Закон позволяет не учитывать до 60 месяцев подряд из стажа, если в это время были самые низкие официальные зарплаты. Это позволяет повысить средний коэффициент зарплаты, от которого зависит пенсия.

Также можно предоставить справку о заработной плате до 1 июля 2000 года, если тогда доход был высоким. Эту информацию учтут при расчете пенсии и она может существенно повлиять на ее размер.

Ранее мы писали, что в Верховной Раде снова обсуждают изменения в пенсионную систему — в частности, постепенное повышение пенсионного возраста. В то же время для отдельных женщин могут разрешить раньше выходить на пенсию.

Также мы рассказывали, что в августе часть пенсионеров получит доплаты, которые повысят их ежемесячный доход. Надбавки предусмотрены для разных категорий — по возрасту, состоянию здоровья или особым заслугам.