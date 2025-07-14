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Главная Экономика Алименты для родителей — когда дети должны давать деньги

Алименты для родителей — когда дети должны давать деньги

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 13:06
Семейные обязанности — когда дети должны поддерживать родителей деньгами
Деньги на листе бумаги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине взрослые дети обязаны помогать своим нетрудоспособным родителям — это предусмотрено Конституцией и Семейным кодексом. Если родители не могут себя содержать, дети должны обеспечить им материальную поддержку.

О том, почему дети должны финансово поддерживать своих родителей, объяснили специалисты сайта "Бесплатной юридической помощи".

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Когда дети должны материально поддерживать родителей

Если родители достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность или не имеют достаточных доходов для достойной жизни — дети обязаны им помогать. В таком случае суд может назначить алименты. Они могут составлять как часть дохода ребенка, так и фиксированную сумму.

При этом учитывается, сколько зарабатывает ребенок, какие потребности имеют родители, могут ли они получить помощь еще от кого-то — других детей, супругов и тому подобное.

Иск может касаться как одного ребенка, так и нескольких. Суд может привлечь к делу и других детей, даже если их не упоминали в заявлении.

В некоторых случаях даже несовершеннолетние дети могут быть обязаны помогать, если имеют доход — например, с работы или от стипендии.

Могут ли детей освободить от обязанности помогать родителям

Кроме ежемесячных алиментов, дети должны участвовать в покрытии расходов на лечение или уход за родителями в случае болезни, инвалидности или в старости. Однако есть исключения:

  1. Если родителей лишили родительских прав, и эти права не восстановлены — дети не обязаны их содержать.
  2. Если родители в детстве не заботились о ребенке, не общались, не лечили, не воспитывали — суд может освободить детей от уплаты алиментов. Но только если будет доказано, что такое поведение было умышленным (а не из-за болезни или других обстоятельств).

Почему пенсионеры нуждаются в поддержке от детей

По мнению председателя комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, в Украине годами не пересматриваются социальные стандарты, в частности не растет прожиточный минимум.

Это, по его словам, ставит пенсионеров в крайне затруднительное положение — вместо достойной жизни они вынуждены просто выживать.

"Я считаю, что минимальной пенсией должна быть пенсия в размере 4 000 грн сегодня. И соответственно, если говорить о пенсии средней, то она должна быть где-то в районе 12 000-13 000", — отметил он.

В то же время политик признает, что на данном этапе такая средняя пенсия является чрезмерным бременем для бюджета. Однако, по его словам, государство имеет возможность обеспечить минимальные выплаты на уровне 4 тысяч — для этого есть необходимые ресурсы.

Как государство поддерживает граждан пожилого возраста в 2025 году

Украинские пенсионеры могут получить дополнительные выплаты и воспользоваться рядом льгот. В частности, надбавки предусмотрены для тех, кто достиг 70, 75 или 80 лет.

Пенсионеры, пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС, могут рассчитывать на ежемесячную доплату в размере 2 361 грн. Одинокие пожилые люди (от 80 лет), которые нуждаются в постоянном уходе, ежемесячно получают 944 грн.

Почетным донорам государство выплачивает 292 грн, а пенсионеры, которые самостоятельно воспитывают несовершеннолетних детей, могут получить по 150 грн за каждого ребенка.

Среди льгот для пенсионеров стоит выделить бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте (кроме метро), полную компенсацию за коммунальные услуги для бывших работников образовательных, медицинских и культурных учреждений в селах.

Также их освобождают от земельного налога в пределах установленных норм, предоставляют бесплатную юридическую помощь, а также 50% скидку на автогражданку для владельцев авто с небольшим двигателем.

Ранее мы писали, что в Украине действует законодательная норма, согласно которой на должников по алиментам, которые не платят средства на содержание детей в установленные сроки, может быть наложена пеня.

Также мы рассказывали, что периоды с низкими доходами во время военного положения могут не учитываться при расчете пенсии — это позволит избежать ее снижения в будущем.

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Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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