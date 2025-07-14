Семейные обязанности — когда дети должны поддерживать родителей деньгами

Алименты для родителей — когда дети должны давать деньги
В Украине взрослые дети обязаны помогать своим нетрудоспособным родителям — это предусмотрено Конституцией и Семейным кодексом. Если родители не могут себя содержать, дети должны обеспечить им материальную поддержку.
О том, почему дети должны финансово поддерживать своих родителей, объяснили специалисты сайта "Бесплатной юридической помощи".
Когда дети должны материально поддерживать родителей
Если родители достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность или не имеют достаточных доходов для достойной жизни — дети обязаны им помогать. В таком случае суд может назначить алименты. Они могут составлять как часть дохода ребенка, так и фиксированную сумму.
При этом учитывается, сколько зарабатывает ребенок, какие потребности имеют родители, могут ли они получить помощь еще от кого-то — других детей, супругов и тому подобное.
Иск может касаться как одного ребенка, так и нескольких. Суд может привлечь к делу и других детей, даже если их не упоминали в заявлении.
В некоторых случаях даже несовершеннолетние дети могут быть обязаны помогать, если имеют доход — например, с работы или от стипендии.
Могут ли детей освободить от обязанности помогать родителям
Кроме ежемесячных алиментов, дети должны участвовать в покрытии расходов на лечение или уход за родителями в случае болезни, инвалидности или в старости. Однако есть исключения:
- Если родителей лишили родительских прав, и эти права не восстановлены — дети не обязаны их содержать.
- Если родители в детстве не заботились о ребенке, не общались, не лечили, не воспитывали — суд может освободить детей от уплаты алиментов. Но только если будет доказано, что такое поведение было умышленным (а не из-за болезни или других обстоятельств).
Почему пенсионеры нуждаются в поддержке от детей
По мнению председателя комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, в Украине годами не пересматриваются социальные стандарты, в частности не растет прожиточный минимум.
Это, по его словам, ставит пенсионеров в крайне затруднительное положение — вместо достойной жизни они вынуждены просто выживать.
"Я считаю, что минимальной пенсией должна быть пенсия в размере 4 000 грн сегодня. И соответственно, если говорить о пенсии средней, то она должна быть где-то в районе 12 000-13 000", — отметил он.
В то же время политик признает, что на данном этапе такая средняя пенсия является чрезмерным бременем для бюджета. Однако, по его словам, государство имеет возможность обеспечить минимальные выплаты на уровне 4 тысяч — для этого есть необходимые ресурсы.
Как государство поддерживает граждан пожилого возраста в 2025 году
Украинские пенсионеры могут получить дополнительные выплаты и воспользоваться рядом льгот. В частности, надбавки предусмотрены для тех, кто достиг 70, 75 или 80 лет.
Пенсионеры, пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС, могут рассчитывать на ежемесячную доплату в размере 2 361 грн. Одинокие пожилые люди (от 80 лет), которые нуждаются в постоянном уходе, ежемесячно получают 944 грн.
Почетным донорам государство выплачивает 292 грн, а пенсионеры, которые самостоятельно воспитывают несовершеннолетних детей, могут получить по 150 грн за каждого ребенка.
Среди льгот для пенсионеров стоит выделить бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте (кроме метро), полную компенсацию за коммунальные услуги для бывших работников образовательных, медицинских и культурных учреждений в селах.
Также их освобождают от земельного налога в пределах установленных норм, предоставляют бесплатную юридическую помощь, а также 50% скидку на автогражданку для владельцев авто с небольшим двигателем.
Ранее мы писали, что в Украине действует законодательная норма, согласно которой на должников по алиментам, которые не платят средства на содержание детей в установленные сроки, может быть наложена пеня.
Также мы рассказывали, что периоды с низкими доходами во время военного положения могут не учитываться при расчете пенсии — это позволит избежать ее снижения в будущем.
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