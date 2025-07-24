Як подати на аліменти в Польщі — куди звернутися та які документи потрібні

Дитина кладе гроші в скарбничку. Фото: Freepik

Після переїзду до Польщі багато українців стикаються з юридичними питаннями, пов’язаними із сімейним правом, зокрема — з оформленням аліментів. Якщо один із батьків не виконує обов’язки щодо фінансового забезпечення дитини, існують чіткі механізми для примусового стягнення коштів.

Про те, як оформити аліменти на дитину, перебуваючи в Польщі, розповіли фахівці сервісу "Аліменти Онлайн".

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За словами юристів, подати на аліменти в Україні можна, не виїжджаючи з Польщі, завдяки міжнародним угодам та правовим нормам, які регулюють це питання. Головне — підготувати повний пакет документів.

Як подати на аліменти в Польщі

Щоб домогтися сплати аліментів на дитину від батька/матері, які знаходяться в Україні, необхідно пройти три етапи:

Звернення до консульства — там вам допоможуть з оформленням заяви та надішлють її до відповідного суду в Україні. Подання заяви до суду — заява на аліменти буде подана до суду за місцем проживання відповідача (тобто того, хто зобов'язаний сплачувати аліменти). Отримання рішення суду — після розгляду справи суд винесе рішення про стягнення аліментів. Це рішення буде надіслано вам, і ви зможете використовувати його для отримання аліментів.

Розгляд справи може зайняти від одного до трьох місяців. Це залежить від завантаженості суду та складності питання. Після отримання рішення суду, необхідно стежити за його виконанням. Це може включати подання заяви до виконавчої служби, якщо відповідач не виконує свої зобов'язання.

Які документи необхідно підготувати

Для подання на аліменти в Польщі знадобляться такі документи:

копія паспорта, що підтверджує вашу особу;

ідентифікаційний код, необхідний для ідентифікації в Україні;

свідоцтво про народження дитини, яке підтверджує, що ви є батьком або матір'ю дитини, на яку стягуватимуться аліменти;

документи про доходи (це може бути довідка з місця роботи або інші документи, що підтверджують ваш фінансовий стан);

заява на отримання аліментів, оформлена відповідно до вимог українського законодавства.

Якщо пакет документів неповний або вони оформлені неправильно, це може призвести до затримок у розгляді справи. Крім того, затягнути процес можуть складні обставини, як от спір про батьківство чи фінансова неспроможність відповідача.

Раніше ми писали, що громадянам, які мають зобов'язання зі сплати аліментів на дітей, але не виконують їх вчасно, можуть нараховувати пеню. Ця норма передбачена законодавством України.

Також дізнавайтеся, як розраховуються аліменти на двох дітей у 2025 році.