Алименты на жену — должен ли муж содержать мать своего ребенка

Украинцы привыкли, что родители платят алименты на воспитание ребенка. Однако существуют отдельные случаи, когда через суд финансовую помощь назначают на содержание матери (жены) до достижения ребенком 3-летнего возраста.

Об этом рассказал адвокат Ростислав Кравец на собственном YouTube-канале.

Когда алименты назначают жене

Нередко случается, что жена не имеет достаточного материального положения, но вынуждена воспитывать ребенка. Тогда в судебном порядке мужчину могут заставить выплачивать средства на содержание женщины, пока общему ребенку не исполнится 3 года.

"Право на алименты имеет тот из супругов, кто является нетрудоспособным и нуждается в материальной помощи, но при условии, что второй из супругов может предоставлять деньги. То есть придется доказать не только потребность жены в финансовой поддержке, но и возможность мужа эту помощь оказывать", — отметил специалист.

Суд будет требовать документы в подтверждение того, что заработная плата женщины, пенсия, доходы от использования имущества мужа и другие доступные источники финансов не обеспечивают ей прожиточного минимума, установленного законом.

В соответствии со статьей 84 Семейного кодекса, жена может получать средства от мужа во время беременности и в случае проживания с ней ребенка до трех лет. Если у малыша присутствуют недостатки физического или психического развития, то срок выплаты средств увеличивается до шести лет. После расторжения брака такое право не нивелируется.

"Если вам нужна материальная помощь, а ваш муж избегает уплаты элементов, вы имеете право обратиться в суд с иском о содержании жены до достижения ребенком трехлетнего возраста. В большинстве случаев суды такие иски удовлетворяют", — констатировал Ростислав Кравец.

Сколько будет платить муж

В решении Макаровского районного суда Киевской области о взыскании средств на содержание матери ребенка сказано: Семейный кодекс не имеет положений относительно минимального размера алиментов, подлежащих взысканию на содержание жены.

Суд должен исходить из принципа справедливости и разумности, учитывать материальные возможности ответчика и потребности истца. В этом конкретном случае мужу назначили алименты в размере шестой части дохода. Но каждое обстоятельство дела способно повлиять на сумму взыскания.

Напомним, наиболее уязвимые категории украинцев могут оформить базовую социальную помощь. Она предусмотрена гражданам, которые уже получают денежную поддержку малообеспеченным семьям, на детей из многодетных семей и т.д.

Также мы писали, что совершеннолетние дети обязаны материально поддерживать нетрудоспособных родителей, если те нуждаются в помощи. Обязанность возникает при наличии родства/усыновления и подтвержденной нетрудоспособности.