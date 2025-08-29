Аліменти на дружину — чи повинен чоловік утримувати матір своєї дитини

Гроші в руках. Фото: УНІАН

Українці звикли, що батьки платять аліменти на виховання дитини. Проте існують непоодинокі випадки, коли через суд фінансову допомогу призначають на утримання матері (дружини) до досягнення дитиною 3-річного віку.

Про це розповів адвокат Ростислав Кравець на власному YouTube-каналі.

Коли аліменти призначають дружині

Нерідко трапляється, що дружина не має достатнього матеріального становища, але вимушена виховувати дитину. Тоді в судовому порядку чоловіка можуть змусити виплачувати кошти на утримання жінки, поки спільній дитині не виповниться 3 роки.

"Право на аліменти має той з подружжя, хто є непрацездатним і потребує матеріальної допомоги, але за умови, що другий з подружжя може надавати кошти. Тобто доведеться довести не тільки потребу дружини у фінансовій підтримці, але й можливість чоловіка цю допомогу надавати", — зауважив фахівець.

Суд буде вимагати документи на підтвердження того, що заробітна плата жінки, пенсія, доходи від використання майна чоловіка та інші доступні джерела фінансів не забезпечують їй прожиткового мінімуму, встановленого законом.

Відповідно до статті 84 Сімейного кодексу, дружина може отримувати кошти від чоловіка під час вагітності та в разі проживання з нею дитини до трьох років. Якщо в малечі присутні вади фізичного або психічного розвитку, то термін виплати коштів збільшується до шести років. Після розірвання шлюбу таке право не нівелюється.

"Якщо вам потрібна матеріальна допомога, а ваш чоловік уникає сплати елементів, ви маєте право звернутися до суду з позовом про утримання дружини до досягнення дитиною трирічного віку. В більшості випадків суди такі позови задовольняють", — констатував Ростислав Кравець.

Скільки платитиме чоловік

У рішенні Макарівського районного суду Київської області про стягнення коштів на утримання матері дитини сказано: Сімейний кодекс не містить положень щодо мінімального розміру аліментів, які підлягають стягненню на утримання дружини.

Суд повинен виходити з принципу справедливості та розумності, враховувати матеріальні можливості відповідача і потреби позивача. В цьому конкретному випадку чоловіку призначили аліменти в розмірі шостої частини доходу. Але кожна обставина справи здатна вплинути на суму стягнення.

