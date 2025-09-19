Відео
Головна Економіка Затримки до 5 годин — що відбувається на кордоні з Польщею

Затримки до 5 годин — що відбувається на кордоні з Польщею

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 10:24
Потяги з Польщі можуть затриматися на 5 годин — що треба знати
Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

Плануючи виїзд за кордон, українцям радять закладати більше часу на його перетин, оскільки можливі затримки. Це особливо актуально для громадян, які подорожують потягами з пересадками. Все через тестування нової системи біометричного контролю польськими прикордонниками.

Сайт Новини.LIVE розповідає, з якою проблемою можна стикнутися на кордоні з Польщею.

Читайте також:

Чому можуть затримати на кордоні

За інформацією Державної прикордонної служби України, в деяких пунктах пропуску розпочали тестування біометричної системи контролю, яка передбачає ідентифікацію осіб за відбитками пальців та зчитуванням обличчя. Очевидно, для наповнення бази спершу треба зняти біометрію в іноземців, які перетинають кордон.

Саме тому процедура оформлення і перевірки громадян може тривати набагато довше, ніж зазвичай. Одна з користувачок соціальної мережі Threads написала, що її потяг Інтерсіті мав прибути до Перемишля о 4 ранку, натомість затримка становила майже 2 години. Це мало не призвело до пропуску наступного поїзда.

"Справді всіх фоткають і збирають відбитки, це точно затягує процес. Але проблема більше в нашому потязі, я б сказала. П.с. на вокзалі у Львові оголошували, що потяг Перемишль — Запоріжжя затримується на 5 годин", — уточнила дівчина в дописі.

Затримки до 5 годин — що відбувається на кордоні з Польщею - фото 1
Коментарі в соціальній мережі Threads. Фото: скриншот

Тому мандрівникам, які запланували в’їзд у Польщу (особливо залізницею), потрібно заздалегідь продумати графік поїздок, інакше існує ризики не встигнути на наступний поїзд/автобус/трансфер через затримки на кордоні.

Що відомо про систему в’їзду до ЄС

Вже давно в Європейському Союзі планували запустити нову систему в’їзду та виїзду — EES. Вона передбачає швидку перевірку громадян країн, які не входять до ЄС, шляхом попереднього збору їх біометричних даних. Із жовтня 2025 року EES почне повноцінно функціонувати, але з перехідним періодом у шість місяців.

Протягом цього часу держачи-члени ЄС планомірно збиратимуть відбитки пальців і скани обличь мандрівників із третіх країн. А відмова надати біометричні дані буде підставою відмовити людині в перетині кордону. Адже система EES призначена для скасування традиційних штампів у паспорті: вона автоматично відстежуватиме пересування громадян.

Потрібно здати біометрію лише раз, а далі перевірки відбуватимуться за допомогою систем самообслуговування, що нібито має пришвидшити проходження кордону при в’їзді чи виїзді з Шенгенської зони.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Польща продовжила термін легального перебування українців до 4 березня 2026 року. Водночас доступ до програми "800+" і частини медпослуг обмежать — вони діятимуть лише для працевлаштованих і сімей з дітьми.

Також ми писали, за що українців можуть суворо покарати на кордоні з Польщею. Серед поширених причин - ухилення від декларування готівки, відсутність мінімальної суми для в’їзду та перевезення заборонених речей.

Польща кордон поїзди перевірки виїзд за кордон
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
