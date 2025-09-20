Відео
Україна
Президент анонсував повернення з полону ще тисячі захисників
Громадянство ЄС — де можна швидко отримати паспорт і що потрібно

Громадянство ЄС — де можна швидко отримати паспорт і що потрібно

Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 13:10
Громадянство за інвестиції — де в Європі можна "купити" паспорт і скільки це коштує
Дівчина в аеропорту. Фото: Pexels

В Україні ухвалили закон щодо двох і більше громадянств, дозволивши людям офіційно мати кілька паспортів. Це відкриває можливості набуття громадянства шляхом інвестування — за значні фінансові вкладення в економіку чужої країни.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де в Європі дають громадянство за інвестиції.

Читайте також:

Громадянство ЄС за інвестиції

Чимало країн дозволяють іноземцям робити великі фінансові вкладення в нерухомість, державні фонди, бізнес або різноманітні культурні/освітні проєкти за право на швидке набуття громадянства. Це дає змогу заможним людям отримати другий паспорт, не виконуючи безліч умов, необхідних при натуралізації.

Згідно з даними спеціалізованого порталу Feod Group, станом на 2025 рік лише одна країна Європейського Союзу має офіційну програму набуття громадянства на підставі прямих інвестицій — це Мальта. В інших державах вкладникам пропонують лише посвідку на постійне проживання.

Умови для іноземців такі:

  • безповоротний внесок до Національного фонду соціального розвитку Мальти — 600 000 або 750 000 євро залежно від тривалості проживання на острові до подання заявки на громадянство;
  • мінімальна інвестиція в нерухомість — 700 000 євро (або оренда від 16 000 євро/рік протягом п’яти років);
  • пожертвування до благодійної організації — щонайменше 10 000 євро.

Виконавши всі умови, заявники швидко отримають новий паспорт. Важливим уточненням є необхідність мати статус резидента мінімум 12 або 36 місяців до звернення.

Дозвіл на проживання за інвестиції

В інших країнах Європейського Союзу всі програми набуття громадянства за інвестиції закрили. Залишилася тільки можливість отримання дозволу на постійне проживання. Ось що пропонують деякі держави ЄС заможним іноземцям:

  • Кіпр — безстрокове ПМП (постійне місце проживання) за 300 000 євро;
  • Греція — п’ятирічна посвідка на проживання за 400 000 євро;
  • Португалія — посвідка на проживання за 250 000 або 500 000 євро;
  • Італія — посвідка на проживання від 250 000 або 500 000 євро;
  • Франція — ВНЖ на чотири роки за 300 000 євро.

Далі залишається накопичити достатню кількість років проживання і подати заявку на набуття громадянства за натуралізацією.

Нагадаємо, Німеччина планує заморозити стандартні соціальні виплати. Самотні люди й надалі отримуватимуть 563 євро, для дітей суми лишаються без змін. Виплати шукачам притулку зростуть до 455 євро на місяць.

Також ми писали, що на польському кордоні можливі великі затримки, оскільки відбувається тестування нової системи в’їзду та виїзду EES. В українців беруть відбитки пальців і фото обличчя для внесення даних у базу.

Європейський союз інвестиції гроші громадянство Мальта
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
