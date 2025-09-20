Громадянство за інвестиції — де в Європі можна "купити" паспорт і скільки це коштує

Дівчина в аеропорту. Фото: Pexels

В Україні ухвалили закон щодо двох і більше громадянств, дозволивши людям офіційно мати кілька паспортів. Це відкриває можливості набуття громадянства шляхом інвестування — за значні фінансові вкладення в економіку чужої країни.

розповідає, де в Європі дають громадянство за інвестиції.

Громадянство ЄС за інвестиції

Чимало країн дозволяють іноземцям робити великі фінансові вкладення в нерухомість, державні фонди, бізнес або різноманітні культурні/освітні проєкти за право на швидке набуття громадянства. Це дає змогу заможним людям отримати другий паспорт, не виконуючи безліч умов, необхідних при натуралізації.

Згідно з даними спеціалізованого порталу Feod Group, станом на 2025 рік лише одна країна Європейського Союзу має офіційну програму набуття громадянства на підставі прямих інвестицій — це Мальта. В інших державах вкладникам пропонують лише посвідку на постійне проживання.

Умови для іноземців такі:

безповоротний внесок до Національного фонду соціального розвитку Мальти — 600 000 або 750 000 євро залежно від тривалості проживання на острові до подання заявки на громадянство;

мінімальна інвестиція в нерухомість — 700 000 євро (або оренда від 16 000 євро/рік протягом п’яти років);

пожертвування до благодійної організації — щонайменше 10 000 євро.

Виконавши всі умови, заявники швидко отримають новий паспорт. Важливим уточненням є необхідність мати статус резидента мінімум 12 або 36 місяців до звернення.

Дозвіл на проживання за інвестиції

В інших країнах Європейського Союзу всі програми набуття громадянства за інвестиції закрили. Залишилася тільки можливість отримання дозволу на постійне проживання. Ось що пропонують деякі держави ЄС заможним іноземцям:

Кіпр — безстрокове ПМП (постійне місце проживання) за 300 000 євро;

Греція — п’ятирічна посвідка на проживання за 400 000 євро;

Португалія — посвідка на проживання за 250 000 або 500 000 євро;

Італія — посвідка на проживання від 250 000 або 500 000 євро;

Франція — ВНЖ на чотири роки за 300 000 євро.

Далі залишається накопичити достатню кількість років проживання і подати заявку на набуття громадянства за натуралізацією.

