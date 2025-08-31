Нові санкції для українців в Німеччині — за що урізатимуть виплати

Людина дістає євро з гаманця. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Офіційні розрахунки Міністерства праці Німеччини показали, що у 2025 році стандартні виплати по громадянству необхідно заморозити. Це торкнеться близько 5,6 мільйона людей.

Про те, які нові санкції готують для отримувачів допомоги в Німеччині, повідомляє Bild.

Які виплати по громадянству отримуватимуть люди в Німеччині

Уряд планує затвердити заморожування виплат 10 вересня. Для цього рішення тепер не потрібне схвалення Бундестагу. Згідно з постановою міністерства, одинока людина й надалі отримуватиме 563 євро на місяць (27 178 грн), а для дітей виплати складатимуть:

357 євро (17 234 грн) для віку 0–6 років;

390 євро (18 827 грн) для віку 7–14 років;

471 євро (22 737 грн) для підлітків 15–18 років.

Допомога зазвичай щороку змінюється залежно від інфляції та рівня зарплат. У 2024 році стандартна ставка зросла на 61 євро через стрімке зростання цін. Однак у 2025 році інфляція різко знизилася, і фактична допомога виявилася завищеною.

Зменшувати виплати закон забороняє, тому Міністерство праці може лише заморозити їх, щоб досягти правильної суми. Навіть у 2026 році ставка для самотніх залишатиметься на кілька євро вищою за необхідну.

Консервативно-червона коаліція домовилася змінити методику розрахунку стандартних ставок. Перерахунок планується наступного року з урахуванням останнього аналізу кошика витрат Федерального статистичного відомства.

Водночас виплати шукачам притулку зростуть на 14 євро до 455 євро на місяць (21 964 грн), оскільки їхні виплати не підпадають під закон про захист теперішніх пільг.

Після різкого підвищення у 2024 році через інфляцію у 2025 році їх спочатку скоротили на 19 євро, але тепер через зростання цін на споживчі товари виплати знову збільшуються.

Які нові санкції готують для українців в Німеччині

У вересні міністр праці планує не лише затвердити заморожування доходів, а й посилити санкції для тих, хто ухиляється від участі у програмах допомоги. Громадянська допомога скоротиться на 30% (замість теперішніх 10%) для людей, які пропускають зустрічі у центрах зайнятості.

Особи, які можуть працювати, але систематично відмовляються від вакансій, наприклад у сфері громадського харчування, можуть повністю втратити виплати. Уряд країни наголошує, що пропонує людям більше підтримки та наставництва, але водночас контролюватиме тих, хто не виконує своїх обов’язків.

Раніше ми писали, що у Німеччині підготували законопроєкт, який обмежує соціальні виплати для новоприбулих українців, зокрема планують скасувати допомогу Bürgergeld. Раніше обговорювали можливість припинення таких виплат для всіх біженців, незалежно від дати прибуття.

Також ми розповідали, що після початку повномасштабної війни Німеччина стала однією з основних країн, що надає прихисток і фінансову підтримку українцям. Частина з них отримує допомогу за параграфом 24 Закону про перебування іноземців (AufenthG).