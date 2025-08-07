Виплати українцям у Німеччині — кому хочуть скоротити грошову допомогу

Українські біженці. Фото: УНІАН

В одній з країн Європейського Союзу розробили законопроєкт щодо зменшення соціальних виплат для новоприбулих українців. Йдеться про Німеччину, де хочуть скасувати допомогу Bürgergeld. Раніше тривали дискусії про скасування виплати для всіх біженців, незалежно від часу їх прибуття.

Про це розповіло видання Reuters.

Що може змінитися для українців

Біженцям у Німеччині призначають соціальну допомогу Bürgergeld для працездатних осіб, максимальний розмір якої становить 563 євро (для самотніх людей і батьків-одинаків). Новий законопроєкт передбачає, що українці, які в’їхали на територію держави після 1 квітня 2025 року, натомість матимуть виплати шукачам притулку.

Сума цієї грошової підтримки менша, тому нововведення призведе до зниження щомісячних нарахувань на 100 євро. За період з 1 квітня по 30 червня поточного року в Німеччині побільшало громадян України на близько 21 000 осіб. Загалом там мешкає орієнтовно 1,25 мільйона біженців.

Раніше прем’єр-міністр Баварії та лідер Християнсько-соціального союзу Маркус Зьодер закликав скасувати Bürgergeld для всіх українців, не лише новоприбулих. За його словами, "жодна держава не опікується біженцями з України так, як Німеччина".

Саме фінансові виплати є причиною низького рівня працевлаштування іноземців, попри наявність у них вищої освіти. Остаточне рішення залишається за німецьким урядом і верхньою палатою парламенту, які спершу мають ухвалити розроблений законопроєкт.

Виплати українцям у Німеччині

Станом на серпень 2025 року українці в Німеччині отримують Bürgergeld на загальних підставах. Щомісячні суми варіюються залежно від віку та сімейного стану, зокрема:

563 євро — самотні люди та одинокі батьки;

506 євро — кожен із подружжя;

451 євро — молодь від 18 до 24 років без сім’ї;

471 євро — підлітки від 14 до 17 років;

390 євро — діти від 6 до 13 років;

357 євро — діти до 5 років.

Окремо передбачена соціальна допомога Sozialhilfe для пенсіонерів та людей, які не можуть працювати. Вона включає грошове забезпечення на покриття базових потреб, ваучери на оренду житла, харчування та засоби гігієни, а також одноразову допомогу на купівлю меблів.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, найбагатшим німцем вважається бізнесмен Дітер Шварц — власник відомих мереж супермаркетів Lidl та Kaufland. Його статки у 2025 році оцінили у 41 млрд доларів. Він перебуває на 37-й позиції рейтингу Forbes.

Також ми писали, що найбільше українських біженців прямують до Німеччини, Норвегії та Швеції через високі соціальні виплати. Але фінансова допомога не безкінечна, тож експерти радять розраховувати на власні сили.