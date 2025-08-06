880 євро на місяць — чому Німеччина досі приваблює українських біженців

Жінка тримає євро. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Через війну чимало українців виїхало за кордон та знайшли прихисток в інших країнах. Однак отримати статус тимчасового захисту в багатьох європейських державах стає все складніше.

Про те, які країни Європи найчастіше обирають біженці з України та чому їм варто більше розраховувати на власні сили, в ефірі програми Ранок.LIVE розповів керівник "Офісу міграційної політики" Василь Воскобойник.

Реклама

Читайте також:

Які країни для проживання обирають українці

За його словами, Німеччина залишається найпривабливішим напрямком для українських біженців, головним чином завдяки високому рівню соціальних виплат. Наразі в ФРН один дорослий може отримувати близько 880 євро на місяць, і ця сума включає витрати на проживання.

"Все одно потрібно розуміти, що рано чи пізно соціальна допомога закінчиться і якщо ви їдете до Європи, потрібно розраховувати на власні сили й готуватися до того, що вам прийдеться вчити мову, прийдеться вам серйозно працювати", — наголошує Воскобойник.

За його словами, українці також часто обирають країни Північної Європи такі як Норвегія та Швеція, де розмір допомоги ще вищий. Проте отримати там статус тимчасового захисту з кожним роком стає дедалі складніше.

Чому українців можуть депортувати з Німеччини

Найчастіше іноземців висилають з Німеччини через порушення правил перебування в країні. Це трапляється, коли людина потрапила до країни нелегально, надала неправдиві дані під час перевірки або використала підроблені документи.

Юристка компанії Stron Legal Services Мар’яна Гавришко в інтерв’ю ТСН пояснила, що в ЄС діє гуманітарний принцип "неповернення". Він забороняє депортацію, якщо в рідній країні людини триває війна або існує реальна загроза її життю та безпеці.

Втім, навіть під час повномасштабної війни українців можуть депортувати у виняткових випадках. Це можливо, якщо:

перетнуто кордон незаконно;

працювали без офіційного дозволу;

прострочено візу або дозвіл на проживання;

скоєно тяжкий злочин або грубо порушено закон;

створено загрозу безпеці, громадському порядку або здоров’ю населення.

Рішення про депортацію зазвичай ухвалює суд, і людина має право його оскаржити. Це гарантує дотримання її прав, навіть у разі примусової депортації.

Раніше ми писали, що Україна продовжує надавати допомогу внутрішньо переміщеним особам. Однак у серпні частина переселенців може втратити право на отримання цих коштів.

Також ми розповідали, що прем’єр Баварії та очільник Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркус Зьодер виступив із пропозицією скасувати соціальну виплату Bürgergeld для українських біженців. Йдеться не лише про новоприбулих, а й про всіх громадян України, які нині перебувають на території Німеччини.