880 євро на місяць — чому Німеччина досі приваблює українських біженців

Найкращі умови в ЄС — яку країну обирають українці для життя
Через війну чимало українців виїхало за кордон та знайшли прихисток в інших країнах. Однак отримати статус тимчасового захисту в багатьох європейських державах стає все складніше.
Про те, які країни Європи найчастіше обирають біженці з України та чому їм варто більше розраховувати на власні сили, в ефірі програми Ранок.LIVE розповів керівник "Офісу міграційної політики" Василь Воскобойник.
Які країни для проживання обирають українці
За його словами, Німеччина залишається найпривабливішим напрямком для українських біженців, головним чином завдяки високому рівню соціальних виплат. Наразі в ФРН один дорослий може отримувати близько 880 євро на місяць, і ця сума включає витрати на проживання.
"Все одно потрібно розуміти, що рано чи пізно соціальна допомога закінчиться і якщо ви їдете до Європи, потрібно розраховувати на власні сили й готуватися до того, що вам прийдеться вчити мову, прийдеться вам серйозно працювати", — наголошує Воскобойник.
За його словами, українці також часто обирають країни Північної Європи такі як Норвегія та Швеція, де розмір допомоги ще вищий. Проте отримати там статус тимчасового захисту з кожним роком стає дедалі складніше.
Чому українців можуть депортувати з Німеччини
Найчастіше іноземців висилають з Німеччини через порушення правил перебування в країні. Це трапляється, коли людина потрапила до країни нелегально, надала неправдиві дані під час перевірки або використала підроблені документи.
Юристка компанії Stron Legal Services Мар’яна Гавришко в інтерв’ю ТСН пояснила, що в ЄС діє гуманітарний принцип "неповернення". Він забороняє депортацію, якщо в рідній країні людини триває війна або існує реальна загроза її життю та безпеці.
Втім, навіть під час повномасштабної війни українців можуть депортувати у виняткових випадках. Це можливо, якщо:
- перетнуто кордон незаконно;
- працювали без офіційного дозволу;
- прострочено візу або дозвіл на проживання;
- скоєно тяжкий злочин або грубо порушено закон;
- створено загрозу безпеці, громадському порядку або здоров’ю населення.
Рішення про депортацію зазвичай ухвалює суд, і людина має право його оскаржити. Це гарантує дотримання її прав, навіть у разі примусової депортації.
Раніше ми писали, що Україна продовжує надавати допомогу внутрішньо переміщеним особам. Однак у серпні частина переселенців може втратити право на отримання цих коштів.
Також ми розповідали, що прем’єр Баварії та очільник Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркус Зьодер виступив із пропозицією скасувати соціальну виплату Bürgergeld для українських біженців. Йдеться не лише про новоприбулих, а й про всіх громадян України, які нині перебувають на території Німеччини.
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