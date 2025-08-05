Депортація українців із Німеччини — за що загрожує покарання у серпні 2025

Штамп у документі. Фото: ДПСУ/Facebook

Українців, які виїхали за кордон, часто хвилює питання депортації. Проживаючи в Німеччині чи будь-якій іншій державі, необхідно дотримуватися міграційних правил і місцевих законів, інакше ризик примусового виселення збільшиться.

Сайт Новини.LIVE розповідає, кого можуть депортувати з Німеччини у серпні 2025 року.

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За що депортують з Німеччини

Найчастіше примусове виселення пов’язане з порушенням міграційного законодавства. Наприклад, якщо іноземець незаконно в’їхав на територію країни, дав неправдиві відомості про себе, підробив офіційні документи тощо. Кожен подібний вчинок є підставою депортувати людину.

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Водночас юристка Stron Legal Services Мар’яна Гавришко розповіла в інтерв’ю для ТСН, що Європейський Союз дотримується гуманітарного принципу "неповернення". Він передбачає заборону депортації іноземців, якщо у рідній країні триває війна чи існують інші загрози життю.

Це не означає, що примусове виселення біженців із Німеччини взагалі неможливе, бо в Україні йде повномасштабна війна. Окремі ситуації дозволяють порушувати принцип "неповернення", серед них:

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грубе порушення закону, вчинення серйозного злочину;

неправомірний перетин державного кордону;

нелегальне працевлаштування;

закінчення терміну дії візи чи дозволу на проживання;

загроза національній безпеці, громадському порядку чи здоров’ю людей.

Щоб депортувати українця з Німеччини, потрібні вагомі підстави. Найчастіше рішення про примусове видворення ухвалює суд, іноземцям навіть дозволяють його оскаржити, що гарантує захист прав людини.

Коли депортацію можуть відкласти

Певні індивідуальні обставини можуть призвести до відтермінування депортації. Здебільшого виконання судового рішення відкладають через:

серйозні проблеми зі здоров’ям, що підтверджено медичними довідками;

відсутність документів для ідентифікації особи;

відмову країни походження мігранта прийняти його.

Варто пам’ятати, що депортованим особам часто забороняють повертатися в Німеччину протягом конкретного періоду. Інформацію про виселеного іноземця вносять у Шенгенську систему SIS, яка обмежує право на в’їзд, транзитне пересування і перебування на території європейської держави.

Нагадаємо, закон визнав депортованими українців, примусово переселених із територій Польщі у 1944-1951 роках. Цим особам та їх нащадкам передбачено компенсації, повернення майна, безплатна передача земельних паїв із державного резерву.

Також ми писали, кого вважають найбагатшою людиною в Німеччині. На 37-й позиції в рейтингу Forbes розмістився власник групи компаній Schwarz — Дітер Шварц. Його статки оцінили у 41 млрд доларів, він володіє мережами супермаркетів Lidl та Kaufland.