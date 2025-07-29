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Головна Економіка Депортовані українці отримають компенсацію — кого стосується

Депортовані українці отримають компенсацію — кого стосується

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 13:30
Примусово депортовані українці та їх нащадки отримають компенсацію — Зеленський підписав закон
Чоловік тримає гроші. Фото: Unsplash

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який розширює коло громадян, офіційно визнаних депортованими за національною ознакою. 

Про те, хто з українців тепер може розраховувати на компенсацію, зазначається в законі №4540-IX.

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Тепер до цього статусу зараховують і українців, яких у 1944–1951 роках примусово переселили з територій, що тоді належали Польщі. Йдеться, зокрема, про жителів:

  • Надсяння;
  • Підляшшя;
  • Холмщини;
  • Лемківщини;
  • Любачівщини;
  • Західної Бойківщини. 

Переселення відбулося внаслідок домовленостей між СРСР та Польською Народною Республікою, а також під час операції "Вісла".

Що передбачає новий закон та хто зможе отримати компенсацію

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав ухвалення цього закону важливим кроком для відновлення історичної справедливості. За його словами, держава готова підтримувати як самих депортованих, так і їхніх нащадків. Закон передбачає:

  1. Визнання депортованими всіх примусово переселених та їхніх прямих нащадків.
  2. Повернення майна або грошова компенсація, якщо повернення неможливе.
  3. Термін подання заяв на компенсацію — 3 роки після отримання статусу.
  4. Виплати проводитимуть протягом 5 років, перший платіж — не менше 20% від суми.
  5. Безплатна передача земельних паїв із державного резерву для мешканців сіл.

Також зазначається, що в разі смерті отримувача, право на компенсацію переходить до чоловіка, дружини або його дітей.

Раніше ми писали, що українці, постраждалі від аварії на ЧАЕС, можуть отримати державну компенсацію витрат на харчові продукти.

Також ми розповідали, що оформлення спадщини — важливий юридичний процес, який у період війни ускладнюється через окупацію та прифронтовий статус частини територій. 

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Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
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