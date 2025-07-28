Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Компенсація за продукти — хто має право на виплати у 2025

Компенсація за продукти — хто має право на виплати у 2025

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 10:30
Компенсація вартості харчових продуктів — хто може отримати гроші у 2025
Людина тримає гаманець з грошима. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українці, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, мають право на державну допомогу у вигляді компенсації за харчові продукти. 

Про те, як отримати компенсацію та хто це може зробити у 2025 році, розповіли у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області.

Реклама
Читайте також:

Хто має право на відшкодування вартості продуктів

Право на таку допомогу мають громадяни, які офіційно визнані ліквідаторами наслідків аварії на ЧАЕС або інших ядерних катастроф (1 або 2 категорія), особи, що постраждали внаслідок катастрофи (також 1 чи 2 категорія), а також ті, хто зазнав радіаційного ураження й належить до вказаних категорій.

Щоб отримати компенсацію, необхідно подати заяву, копію посвідчення, яке підтверджує відповідний статус (1 або 2 категорія), а також копію ідентифікаційного коду. Якщо особа відмовилася від ІПН, потрібно надати сторінку паспорта з відповідною позначкою.

Як подати документи та чому можуть відмовити

Подати заяву та документи можна кількома способами:

  • особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду;
  • через поштове відправлення або онлайн через портал "Дія";
  • за посередництва уповноважених представників органів місцевого самоврядування або через ЦНАП.

Рішення про нарахування компенсації ухвалюється протягом 10 календарних днів після отримання повного пакета документів.

У компенсації можуть відмовити, якщо подано не всі необхідні документи, змінилося місце реєстрації заявника або він втратив статус, що дає право на допомогу.

Раніше ми писали, що з 1 липня 2025 року в Україні запроваджено нову систему підтримки — базову соціальну допомогу (БСД). Її мета — спростити соцвиплати, скоротити бюрократію та об'єднати кілька видів допомог без потреби в довідках.

Також ми розповідали, що оформлення спадщини завжди вимагало юридичної обізнаності. У час війни, коли частина країни є окупованою чи прифронтовою, ці процеси стали ще складнішими та часто потребують роботи з фахівцями.

виплати продукти гроші компенсація чорнобильці
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації