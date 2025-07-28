Компенсація вартості харчових продуктів — хто може отримати гроші у 2025

Людина тримає гаманець з грошима. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українці, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, мають право на державну допомогу у вигляді компенсації за харчові продукти.

Про те, як отримати компенсацію та хто це може зробити у 2025 році, розповіли у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області.

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Право на таку допомогу мають громадяни, які офіційно визнані ліквідаторами наслідків аварії на ЧАЕС або інших ядерних катастроф (1 або 2 категорія), особи, що постраждали внаслідок катастрофи (також 1 чи 2 категорія), а також ті, хто зазнав радіаційного ураження й належить до вказаних категорій.

Щоб отримати компенсацію, необхідно подати заяву, копію посвідчення, яке підтверджує відповідний статус (1 або 2 категорія), а також копію ідентифікаційного коду. Якщо особа відмовилася від ІПН, потрібно надати сторінку паспорта з відповідною позначкою.

Як подати документи та чому можуть відмовити

Подати заяву та документи можна кількома способами:

особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду;

через поштове відправлення або онлайн через портал "Дія";

за посередництва уповноважених представників органів місцевого самоврядування або через ЦНАП.

Рішення про нарахування компенсації ухвалюється протягом 10 календарних днів після отримання повного пакета документів.

У компенсації можуть відмовити, якщо подано не всі необхідні документи, змінилося місце реєстрації заявника або він втратив статус, що дає право на допомогу.

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