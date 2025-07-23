Базова соціальна допомога — чи вигідно українцям переходити на новий вид виплат

Людина дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

З 1 липня 2025 року в Україні стартувала нова програма підтримки — базова соціальна допомога (БСД). Її впроваджують в рамках пілотного проєкту, затвердженого постановою Кабміну №371 від 25 березня 2025 року. Він триватиме два роки — до 1 липня 2027-го.

Про те, що таке базова соціальна допомога, хто її може отримати та що вона змінить для українців, пояснили на сайті Чорноморської міської територіальної громади.

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Що зміниться для українців та кому передбачені виплати

Мета нової програми — зробити систему соціальних виплат простішою та зрозумілішою. Завдяки БСД держава планує зменшити бюрократію, скасувати вимогу подавати довідки та об’єднати кілька видів допомог в одну.

На нову допомогу зможуть претендувати українці, які вже отримують одну або кілька з таких виплат:

допомога малозабезпеченим родинам,

допомога одиноким матерям/батькам,

допомога на дітей у багатодітних сім’ях,

тимчасова підтримка дітям, чиї батьки не платять аліменти або їх місце перебування невідоме.

Скільки платитимуть учасникам програми

Розмір нової допомоги визначатиметься індивідуально. Він залежить від так званої "базової величини" — це мінімально прийнятний дохід на одну людину в родині.

У 2025 році ця величина становитиме 4 500 гривень. Повну суму отримають перший член родини, кожна дитина до 18 років, а також особи з інвалідністю I та II груп.

Для кожного наступного члена сім’ї сума допомоги становитиме 70% від базової величини, тобто 3 150 гривень. У випадку пенсіонерів діятимуть спеціальні коефіцієнти, які враховують трудовий стаж.

Наприклад, одинока мати з дитиною віком 2 роки, яка нині отримує близько 6 500 гривень соціальних виплат, зможе претендувати на 9 000 гривень за новою програмою.

А родина з п’яти осіб, де батько має мінімальну зарплату, мати не працює, а в родині троє малих дітей, наразі отримує 10 500 гривень. За умовами БСД ця сума може зрости до 14 010 гривень.

Важливо, що родини зможуть самостійно вирішити, чи залишатися на чинних програмах підтримки, чи перейти на базову соціальну допомогу. Але для переходу доведеться повністю відмовитися від поточних виплат.

Раніше ми писали, що в Україні роками не виконували судові рішення щодо пенсійних доплат, але ситуація змінилася — механізм погашення пенсійних боргів нарешті запрацював.

Також ми розповідали, що пенсія в Україні надається за умови досягнення людиною певного віку та наявності необхідного стажу. Проте навіть якщо громадяни не відповідають цим критеріям, держава не залишає їх без допомоги.