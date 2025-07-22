Одразу два види доплат — у кого пенсія зросте більше ніж на 1500 грн у серпні

Гроші лежать на аркуші паперу. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні існують різноманітні доплати до основної пенсії для людей старшого віку. Дехто може отримувати одразу кілька надбавок. Йдеться про компенсації у розмірі 570 грн та 944 грн, які призначаються за певних умов.

Про те, у кого пенсія може зрости більше ніж на 1500 грн в серпні, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Надбавка 570 грн для пенсіонерів

За даними Пенсійного фонду, з 2020 року пенсіонери, які досягли 80-річного віку, отримують спеціальну щомісячну доплату. Спочатку вона становила 500 грн, але згодом її збільшили до 570 грн. Така надбавка нараховується автоматично, якщо розмір основної пенсії не перевищує 10 340,35 грн.

Якщо вам виповнилося 80 років, але доплату ви не отримуєте, рекомендується звернутися до найближчого відділення Пенсійного фонду України, щоб уточнити інформацію.

Хто може отримувати додаткові 944 грн щомісяця

Ще одна доплата — 944 грн. Згідно з законодавством, вона передбачена для пенсіонерів віком від 80 років, які живуть самі, не мають працездатних родичів і потребують постійної допомоги.

Це — компенсація за догляд, і вона становить 40% від прожиткового мінімуму (наразі 2 361 грн). Щоб її призначили, необхідно надати медичний висновок про потребу в догляді.

Під самотніми особами мають на увазі тих пенсіонерів, які не мають родичів працездатного віку, які за законом зобов’язані їх утримувати. Якщо у пенсіонера є діти, але вони вже пенсійного віку або непрацездатні, це також може вважатися підставою для нарахування доплати.

Як пенсіонеру отримувати більше грошей

Щоб отримати доплату у 944 грн, потрібно звернутися до найближчого відділення Пенсійного фонду України та:

надати паспорт, пенсійне посвідчення;

підтвердити відсутність працездатних родичів;

у разі звернення по доглядову надбавку — обов’язково подати медичну довідку.

Доплата у 570 грн для осіб 80+ нараховується автоматично, після досягнення людиною відповідного віку.

Раніше ми писали, що попри воєнні дії, українці продовжують отримувати пенсії та інші форми державної соціальної допомоги.

Також ми розповідали, що учасники бойових дій (УБД) мають можливість отримати підвищену пенсію за умови наявності страхового стажу, що перевищує визначену норму. Однак розрахунок цієї надбавки здійснюється за нестандартною формулою, що іноді призводить до непорозумінь.