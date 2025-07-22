Сразу два вида доплат — у кого пенсия вырастет более чем на 1500 грн в августе

Деньги лежат на листе бумаги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине существуют различные доплаты к основной пенсии для людей старшего возраста. Некоторые могут получать сразу несколько надбавок. Речь идет о компенсации в размере 570 грн и 944 грн, которые назначаются при определенных условиях.

О том, у кого пенсия может вырасти более чем на 1500 грн в августе, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Надбавка 570 грн для пенсионеров

По данным Пенсионного фонда, с 2020 года пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, получают специальную ежемесячную доплату. Сначала она составляла 500 грн, но впоследствии ее увеличили до 570 грн. Такая надбавка начисляется автоматически, если размер основной пенсии не превышает 10 340,35 грн.

Если вам исполнилось 80 лет, но доплату вы не получаете, рекомендуется обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда Украины, чтобы уточнить информацию.

Кто может получать дополнительные 944 грн ежемесячно

Еще одна доплата — 944 грн. Согласно законодательству, она предусмотрена для пенсионеров в возрасте от 80 лет, которые живут одни, не имеют трудоспособных родственников и нуждаются в постоянной помощи.

Это — компенсация за уход, и она составляет 40% от прожиточного минимума (сейчас 2 361 грн). Чтобы ее назначили, необходимо предоставить медицинское заключение о необходимости в уходе.

Под одинокими лицами подразумевают тех пенсионеров, не имеющих родственников трудоспособного возраста, которые по закону обязаны их содержать. Если у пенсионера есть дети, но они уже пенсионного возраста или нетрудоспособны, это также может считаться основанием для начисления доплаты.

Как пенсионеру получать больше денег

Чтобы получить доплату в 944 грн, нужно обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда Украины и:

предоставить паспорт, пенсионное удостоверение;

подтвердить отсутствие трудоспособных родственников;

в случае обращения за уходовой надбавкой — обязательно подать медицинскую справку.

Доплата в 570 грн для лиц 80+ начисляется автоматически, после достижения человеком соответствующего возраста.

Ранее мы писали, что несмотря на военные действия, украинцы продолжают получать пенсии и другие формы государственной социальной помощи.

Также мы рассказывали, что участники боевых действий (УБД) имеют возможность получить повышенную пенсию при условии наличия страхового стажа, превышающего определенную норму. Однако расчет этой надбавки осуществляется по нестандартной формуле, что иногда приводит к недоразумениям.