Нова хвиля виплат для пенсіонерів — хто отримає додаткові гроші

Людина тримає гроші. Фото: УНІАН

Протягом багатьох років в Україні залишалася невирішеною проблема з фактичним виконанням судових рішень щодо пенсійних доплат. Однак тепер це має змінитись. В Україні нарешті запрацював механізм для виплати пенсійних боргів за рішеннями судів.

Про те, що зміниться для пенсіонерів та хто зможе отримати гроші, пояснили в Міністерстві соціальної політики України.

Реклама

Читайте також:

Кому з пенсіонерів виплатять гроші

Кабмін ухвалив відповідну постанову №821 ще 14 липня — вона встановлює чіткі правила, за якими Пенсійний фонд має виплачувати ці кошти. У Міністерстві соцполітики запевняють, що відтепер процес буде прозорим, організованим і регулярним.

Раніше пенсіонери вигравали справи в судах, але на виплати доводилося чекати роками, або ж коштів узагалі не надходило. Проблема існувала через відсутність єдиних правил.

Новий порядок охоплює як нові судові рішення, так і ті, що ухвалені в минулому, включаючи випадки, коли доплати мали здійснити ще до винесення рішення.

Проте цей механізм не поширюється на інші види судових рішень або виплати для внутрішньо переміщених осіб — вони регулюються окремо.

Вперше в історії Пенсійного фонду в його бюджеті передбачили спеціальні кошти саме для таких виплат. Гроші надходитимуть з двох джерел:

зі страхових внесків;

з державного бюджету.

Як повертатимуть борги українцям

Заборгованість виплачуватиметься щомісяця, поступово — відповідно до наявного фінансування. Якщо грошей не вистачить на всіх, частина боргів переноситиметься на наступний рік. Отримуватимуть виплати лише ті пенсіонери, які є в реєстрі Пенсійного фонду.

"Завдяки новому порядку громадяни, які мають ретроспективні судові рішення, зможуть отримувати щомісяця хоч і не одразу всю суму, але регулярну виплату", — запевнила перша заступниця міністра соцполітики Дарія Марчак.

Як дізнатись коли та скільки повинні виплатити

Щоб забезпечити відкритість процесу, буде створено електронний реєстр судових рішень, які має виконати Пенсійний фонд. Цей список публікуватиметься на сайті ПФУ та оновлюватиметься щомісяця.

"Видатки на ці цілі будуть чітко передбачені в бюджеті ПФУ. Це дозволить сформувати більш прозору, передбачувану та цивілізовану систему виконання судових рішень", — підсумувала Дарія Марчак.

Також у "кабінеті" на порталі Пенсійного фонду кожен пенсіонер зможе побачити:

статус свого судового рішення;

графік та суми щомісячних виплат.

Постанова вже набула чинності. Наразі триває технічне впровадження нових правил.

Раніше ми писали, що багато жінок похилого віку отримують дуже скромну пенсію. Якщо немає родичів, які можуть допомогти, або власних заощаджень, жити на ці гроші стає складно. У такій ситуації важливо користуватись державною допомогою — вона може суттєво полегшити життя.

Також ми розповідали, що в Україні передбачено кілька видів доплат до пенсії для людей похилого віку. Деякі пенсіонери мають право одразу на кілька надбавок. Зокрема, йдеться про компенсації у розмірі 570 та 944 гривні.