Прожитковий мінімум та мінімальні пенсії — на які суми розраховувати українцям з серпня

Людина тримає гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Прожитковий мінімум — це важливий показник, який визначає межу, після якої починається бідність. Це сума грошей, якої, нібито, повинно вистачати на найнеобхідніші речі, їжу та послуги. У 2025 році в Україні прожитковий мінімум вирішили не переглядати. При цьому мінімальні пенсії було підвищено, але навіть після цього суми не надто високі.

Про те, що буде мінімальними пенсіями та прожитковим мінімумом в серпні, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Яким буде прожитковий мінімум в серпні та чому цей показник не відповідає реальності

У 2025 році прожитковий мінімум в Україні становить 2 920 гривень (приблизно 60 євро). Саме цю суму держава вважає достатньою для покриття базових потреб: їжі, одягу, житла, комуналки.

За словами голови парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, навіть реальний прожитковий мінімум, який у 3 рази більший за офіційний, розраховується за застарілими нормами. Наприклад:

для дитини передбачено всього 2 куртки на 3 роки;

для жінки вважається нормою 2 сукні на 7 років.

"Ну, ми розуміємо, що він не відповідає дійсності. І це такий якийсь космос, який може бути тільки в уяві чиновника", — підкреслює депутат.

Гетманцев визнає, що зараз у бюджеті немає коштів на суттєве підвищення прожиткового мінімуму. Але він переконаний, що без зміни підходів гроші й надалі йтимуть не на найнеобхідніше, а на другорядні програми.

На які суми розраховувати українцям з мінімальними пенсіями в серпні

За даними Пенсійного фонду, з 1 березня в Україні змінився розмір мінімальних пенсій для деяких категорій громадян. Пенсіонери почали отримувати доплати відповідно до нової постанови уряду №209. У серпні мінімальні виплати будуть такими:

Пенсіонери від 65 років, які не працюють і мають повний стаж (жінки — 30 років, чоловіки — 35): 3 758 грн (+388 грн). Люди до 70 років з потрібним стажем (30/35 років), а також пенсіонери з інвалідністю І групи — незалежно від віку та стажу: 3 323 грн (+343 грн). Громадяни від 70 до 80 років з відповідним стажем (30/35 років або 20/25 років): пенсія становитиме 3 613 грн (+373 грн). Особи від 80 років з 20/25 роками стажу: 3 758 грн (+388 грн). Усі пенсіонери, які не працюють і отримують мінімальну пенсію: підвищено з 2 725 до 3 038 грн. А для працюючих — 2 361 грн.

Як бачимо, мінімальні суми залежать не лише від віку, а й від тривалості трудового стажу та факту працевлаштування. Саме ці фактори впливають на розмір пенсійної надбавки.

Раніше ми писали, щоб отримати пенсію, українці повинні мати необхідний вік і стаж. Дехто не відповідає цим критеріям, але все одно може розраховувати на державну допомогу.

Також ми розповідали, що прожитковий мінімум — це грошовий еквівалент споживчого кошика, який охоплює базові потреби. Тож для багатьох було б цікаво порівняти, як середня пенсія в Україні та Європі співвідноситься з цим показником.