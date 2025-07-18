Споживчий кошик в Україні та Європі — чи вистачає пенсіонерам на базові потреби

Гроші в гаманці. Фото: УНІАН

Споживчий кошик — це мінімальний набір товарів і послуг для забезпечення базових потреб громадян. А його вартісною оцінкою є прожитковий мінімум (ПМ) — сума коштів, якої вистачить на оплату всього, що входить до споживчого кошика. Цікаво дізнатися, як співвідноситься середня пенсія в Україні та деяких європейських державах із прожитковим мінімумом.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що треба знати про споживчий кошик і середню пенсію в Європі.

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Що входить до споживчого кошика

Він охоплює кілька категорій товарів і послуг, необхідних людині на підтримання базового рівня життя. В Україні затвердили постанову від 11 жовтня 2016 р. № 780 "Про набори продуктів харчування, набори непродовольчих товарів та набори послуг для основних соціальних і демографічних груп населення".

Споживчий кошик включає мінімальний набір:

продуктів харчування (хліб, крупи, овочі, фрукти, яйця, молоко, м'ясо тощо);

предметів гардероба (зимовий одяг, взуття, білизна, шкарпетки та ін.);

текстильної білизни (подушка, наволочка, рушники);

предметів першої потреби, санітарії та ліків;

товарів культурно-побутового та господарського призначення (посуд, побутові прилади, меблі, столові прибори);

житлово-комунальних послуг та зв’язку;

побутових послуг (ремонт, перукарня, хімчистка);

транспортних послуг (поїздки в метро, потягами, автобусами);

послуг закладів культури (відвідування закладів і купівля книг).

Станом на 2025 рік прожитковий мінімум в Україні перебуває на рівні 2920 грн, або близько 59,76 євро. Цієї суми нібито має вистачити в розрахунку на місяць для покриття базових потреб людини. Очевидно, що реальна вартість споживчого кошика набагато більша.

В Бюджетній декларації на 2026-2028 роки український уряд запланував поступове підвищення ПМ з урахуванням інфляції. Загальний показник може зрости до 3171 грн у 2026 році, до 3358 грн — у 2027 році, до 3536 грн — у 2028 році.

Середні пенсії в Україні та Європі

Пенсіонери покладаються на грошове забезпечення від держави, тому кошти, які отримують щомісяця, повинні покривати їхні базові потреби та забезпечувати оплату споживчого кошика. Згідно з даними Пенсійного фонду, станом на 1 липня 2025 року середня виплата людям похилого віку на рівні 6410,17 грн (132,15 євро).

Варто розуміти, що немаленька кількість пенсіонерів отримує суми на рівні мінімального показника, наближеного до ПМ. Натомість у країнах Європи, де існує прожитковий мінімум, різниця між середнім пенсійним забезпеченням і розміром ПМ відчутно більша.

Наприклад, вартість споживчого кошика в Чехії становить 138,35 євро, а середня пенсія — 835,91 євро (в шість разів більше). Ми також з’ясували співвідношення між цими фінансовими показниками в інших європейських державах.

Суми прожиткового мінімуму та середньої пенсії. Фото: Новини.LIVE

Як видно, в Європі прожитковий мінімум в рази менший, ніж середня пенсія. Це означає, що люди похилого віку можуть собі дозволити оплачувати споживчий кошик, не відчуваючи фінансових труднощів. Тоді як українці змушені економити, щоб укластися в бюджет.

Реальний прожитковий мінімум в Україні

Чимало експертів неодноразово наголошували, що розмір ПМ в Україні — це абстрактна цифра, яка не має нічого спільного з реальним станом речей. Наприклад, голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев розповів в ефірі Вечір.LIVE, що не так із прожитковим мінімумом.

"Він становить майже 3000 грн. Але не можна прожити на таку суму. У нас є поняття фактичного прожиткового мінімуму, який в 3,5 раза більший. Але на нього також неможливо прожити, бо він розраховується на основі застарілого споживчого кошика", — констатував політик.

Він додав, що в бюджеті не вистачає коштів на серйозне підвищення прожиткового мінімуму чи пенсій. Водночас потрібно змінити підхід і поставити цю проблему в пріоритет, а не витрачати величезні суми на кешбек-програми та інші другорядні речі замість прямої підтримки населення.

"Я вважаю, що мінімальною повинна бути пенсія в розмірі 4000 грн сьогодні. І відповідно, якщо говорити про пенсію середню, то вона має бути десь 12 000-13 000 грн", — уточнив Данило Гетманцев.

Соціальні стандарти в Україні давно не переглядалися, а в умовах повномасштабної війни це зробити непросто. Втім шляхи вирішення проблеми знайти можна, треба лише поставити собі за мету підігнати економічні показники до сучасних потреб людей.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні планують збільшувати мінімальну заробітну плату протягом 2026-2028 років. Але виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський впевнений, що реального зростання суми не буде, оскільки прискоряться темпи інфляції.

Також ми писали, що середня пенсія в Україні зросла до 6410 грн, але з урахуванням курсу американської валюти це лише на 15 доларів більше. Через інфляцію велика кількість пенсіонерів досі виживає на мінімальні виплати від держави.