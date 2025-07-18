Потребительская корзина в Украине и Европе — хватает ли пенсионерам на базовые потребности

Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

Потребительская корзина — это минимальный набор товаров и услуг для обеспечения базовых потребностей граждан. А ее стоимостной оценкой является прожиточный минимум (ПМ) — сумма средств, которой хватит на оплату всего, что входит в потребительскую корзину. Интересно узнать, как соотносится средняя пенсия в Украине и некоторых европейских государствах с прожиточным минимумом.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что нужно знать о потребительской корзине и средней пенсии в Европе.

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Что входит в потребительскую корзину

Она охватывает несколько категорий товаров и услуг, необходимых человеку для поддержания базового уровня жизни. В Украине утвердили постановление от 11 октября 2016 г. № 780 "О наборах продуктов питания, наборах непродовольственных товаров и наборах услуг для основных социальных и демографических групп населения".

Потребительская корзина включает минимальный набор:

продуктов питания (хлеб, крупы, овощи, фрукты, яйца, молоко, мясо и т.д.);

предметов гардероба (зимняя одежда, обувь, белье, носки и др.);

текстильного белья (подушка, наволочка, полотенца);

предметов первой необходимости, санитарии и лекарств;

товаров культурно-бытового и хозяйственного назначения (посуда, бытовые приборы, мебель, столовые приборы);

жилищно-коммунальных услуг и связи;

бытовых услуг (ремонт, парикмахерская, химчистка);

транспортных услуг (поездки в метро, поездами, автобусами);

услуг учреждений культуры (посещение заведений и покупка книг).

По состоянию на 2025 год прожиточный минимум в Украине находится на уровне 2 920 грн, или около 59,76 евро. Этой суммы якобы должно хватить в расчете на месяц для покрытия базовых потребностей человека. Очевидно, что реальная стоимость потребительской корзины гораздо больше.

В Бюджетной декларации на 2026-2028 годы украинское правительство запланировало постепенное повышение ПМ с учетом инфляции. Общий показатель может вырасти до 3171 грн в 2026 году, до 3358 грн — в 2027 году, до 3536 грн — в 2028 году.

Средние пенсии в Украине и Европе

Пенсионеры полагаются на денежное обеспечение от государства, поэтому деньги, которые они получают ежемесячно, должны покрывать базовые потребности и обеспечивать оплату потребительской корзины. Согласно данным Пенсионного фонда, по состоянию на 1 июля 2025 года средняя выплата пожилым людям находится на уровне 6410,17 грн (132,15 евро).

Стоит понимать, что немаленькое количество пенсионеров получает суммы на уровне минимального показателя, приближенного к ПМ. Зато в странах Европы, где существует прожиточный минимум, разница между средним пенсионным обеспечением и размером ПМ ощутимо больше.

Например, стоимость потребительской корзины в Чехии составляет 138,35 евро, а средняя пенсия — 835,91 евро (в шесть раз больше). Мы также выяснили соотношение между этими финансовыми показателями в других европейских государствах.

Суммы прожиточного минимума и средней пенсии. Фото: Новини.LIVE

Как видно, в Европе прожиточный минимум в разы меньше, чем средняя пенсия. Это означает, что пожилые люди могут себе позволить оплачивать потребительскую корзину, не испытывая финансовых трудностей. Тогда как украинцы вынуждены экономить, дабы уложиться в бюджет.

Реальный прожиточный минимум в Украине

Многие эксперты неоднократно отмечали, что размер ПМ в Украине — это абстрактная цифра, которая не имеет ничего общего с реальным положением вещей. Например, председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал в эфире Вечір.LIVE, что не так с прожиточным минимумом.

"Он составляет почти 3000 грн. Но нельзя прожить на такую сумму. У нас есть понятие фактического прожиточного минимума, который в 3,5 раза больше. Но на него тоже невозможно прожить, ведь он рассчитывается на основе устаревшей потребительской корзины", — констатировал политик.

Он добавил, что в бюджете не хватает денег на серьезное повышение прожиточного минимума или пенсий. Однако нужно изменить подход и поставить эту проблему в приоритет, а не тратить огромные суммы на кэшбек-программы и другие второстепенные вещи вместо прямой поддержки населения.

"Я считаю, что минимальной должна быть пенсия в размере 4000 грн сегодня. И соответственно, если говорить о пенсии средней, то она должна быть где-то 12 000-13 000 грн", — уточнил Даниил Гетманцев.

Социальные стандарты в Украине давно не пересматривались, а в условиях полномасштабной войны это сделать непросто. Впрочем, пути решения проблемы найти можно, надо лишь поставить себе цель подогнать экономические показатели к современным потребностям людей.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине планируют увеличивать минимальную заработную плату в течение 2026-2028 годов. Но исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский уверен, что реального роста суммы не будет, поскольку ускорятся темпы инфляции.

Также мы писали, что средняя пенсия в Украине выросла до 6 410 грн, но с учетом курса американской валюты это лишь на 15 долларов больше. Из-за инфляции большое количество пенсионеров до сих пор выживает на минимальные выплаты от государства.