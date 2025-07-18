Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Потребительская корзина — могут ли позволить пенсионеры в Европе

Потребительская корзина — могут ли позволить пенсионеры в Европе

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 13:06
Потребительская корзина в Украине и Европе — хватает ли пенсионерам на базовые потребности
Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

Потребительская корзина — это минимальный набор товаров и услуг для обеспечения базовых потребностей граждан. А ее стоимостной оценкой является прожиточный минимум (ПМ) — сумма средств, которой хватит на оплату всего, что входит в потребительскую корзину. Интересно узнать, как соотносится средняя пенсия в Украине и некоторых европейских государствах с прожиточным минимумом.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что нужно знать о потребительской корзине и средней пенсии в Европе.

Реклама
Читайте также:

Что входит в потребительскую корзину

Она охватывает несколько категорий товаров и услуг, необходимых человеку для поддержания базового уровня жизни. В Украине утвердили постановление от 11 октября 2016 г. № 780 "О наборах продуктов питания, наборах непродовольственных товаров и наборах услуг для основных социальных и демографических групп населения".

Потребительская корзина включает минимальный набор:

  • продуктов питания (хлеб, крупы, овощи, фрукты, яйца, молоко, мясо и т.д.);
  • предметов гардероба (зимняя одежда, обувь, белье, носки и др.);
  • текстильного белья (подушка, наволочка, полотенца);
  • предметов первой необходимости, санитарии и лекарств;
  • товаров культурно-бытового и хозяйственного назначения (посуда, бытовые приборы, мебель, столовые приборы);
  • жилищно-коммунальных услуг и связи;
  • бытовых услуг (ремонт, парикмахерская, химчистка);
  • транспортных услуг (поездки в метро, поездами, автобусами);
  • услуг учреждений культуры (посещение заведений и покупка книг).

По состоянию на 2025 год прожиточный минимум в Украине находится на уровне 2 920 грн, или около 59,76 евро. Этой суммы якобы должно хватить в расчете на месяц для покрытия базовых потребностей человека. Очевидно, что реальная стоимость потребительской корзины гораздо больше.

В Бюджетной декларации на 2026-2028 годы украинское правительство запланировало постепенное повышение ПМ с учетом инфляции. Общий показатель может вырасти до 3171 грн в 2026 году, до 3358 грн — в 2027 году, до 3536 грн — в 2028 году.

Средние пенсии в Украине и Европе

Пенсионеры полагаются на денежное обеспечение от государства, поэтому деньги, которые они получают ежемесячно, должны покрывать базовые потребности и обеспечивать оплату потребительской корзины. Согласно данным Пенсионного фонда, по состоянию на 1 июля 2025 года средняя выплата пожилым людям находится на уровне 6410,17 грн (132,15 евро).

Стоит понимать, что немаленькое количество пенсионеров получает суммы на уровне минимального показателя, приближенного к ПМ. Зато в странах Европы, где существует прожиточный минимум, разница между средним пенсионным обеспечением и размером ПМ ощутимо больше.

Например, стоимость потребительской корзины в Чехии составляет 138,35 евро, а средняя пенсия — 835,91 евро (в шесть раз больше). Мы также выяснили соотношение между этими финансовыми показателями в других европейских государствах.

Прожиточный минимум и пенсии
Суммы прожиточного минимума и средней пенсии. Фото: Новини.LIVE

Как видно, в Европе прожиточный минимум в разы меньше, чем средняя пенсия. Это означает, что пожилые люди могут себе позволить оплачивать потребительскую корзину, не испытывая финансовых трудностей. Тогда как украинцы вынуждены экономить, дабы уложиться в бюджет.

Реальный прожиточный минимум в Украине

Многие эксперты неоднократно отмечали, что размер ПМ в Украине — это абстрактная цифра, которая не имеет ничего общего с реальным положением вещей. Например, председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал в эфире Вечір.LIVE, что не так с прожиточным минимумом.

"Он составляет почти 3000 грн. Но нельзя прожить на такую сумму. У нас есть понятие фактического прожиточного минимума, который в 3,5 раза больше. Но на него тоже невозможно прожить, ведь он рассчитывается на основе устаревшей потребительской корзины", — констатировал политик.

Он добавил, что в бюджете не хватает денег на серьезное повышение прожиточного минимума или пенсий. Однако нужно изменить подход и поставить эту проблему в приоритет, а не тратить огромные суммы на кэшбек-программы и другие второстепенные вещи вместо прямой поддержки населения.

"Я считаю, что минимальной должна быть пенсия в размере 4000 грн сегодня. И соответственно, если говорить о пенсии средней, то она должна быть где-то 12 000-13 000 грн", — уточнил Даниил Гетманцев.

Социальные стандарты в Украине давно не пересматривались, а в условиях полномасштабной войны это сделать непросто. Впрочем, пути решения проблемы найти можно, надо лишь поставить себе цель подогнать экономические показатели к современным потребностям людей.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине планируют увеличивать минимальную заработную плату в течение 2026-2028 годов. Но исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский уверен, что реального роста суммы не будет, поскольку ускорятся темпы инфляции.

Также мы писали, что средняя пенсия в Украине выросла до 6 410 грн, но с учетом курса американской валюты это лишь на 15 долларов больше. Из-за инфляции большое количество пенсионеров до сих пор выживает на минимальные выплаты от государства.

пенсии прожиточный минимум деньги Европа пенсионеры
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации