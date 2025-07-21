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Главная Экономика Прожиточный минимум и пенсии — что будет с суммами в августе

Прожиточный минимум и пенсии — что будет с суммами в августе

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 09:10
Прожиточный минимум и минимальные пенсии — на какие суммы рассчитывать украинцам с августа
Человек держит деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Прожиточный минимум — это важный показатель, определяющий границу, после которой начинается бедность. Это сумма денег, которой, якобы, должно хватать на самые необходимые вещи, еду и услуги. В 2025 году в Украине прожиточный минимум решили не пересматривать. При этом минимальные пенсии были повышены, но даже после этого суммы не слишком высокие.

О том, что будет минимальными пенсиями и прожиточным минимумом в августе, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Каким будет прожиточный минимум в августе и почему этот показатель не соответствует реальности

В 2025 году прожиточный минимум в Украине составляет 2 920 гривен (примерно 60 евро). Именно эту сумму государство считает достаточной для покрытия базовых потребностей: еды, одежды, жилья, коммуналки.

По словам главы парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниила Гетманцева, даже реальный прожиточный минимум, который в 3 раза больше официального, рассчитывается по устаревшим нормам. Например:

  • для ребенка предусмотрено всего 2 куртки на 3 года;
  • для женщины считается нормой 2 платья на 7 лет.

"Ну, мы понимаем, что он не соответствует действительности. И это такой какой-то космос, который может быть только в воображении чиновника", — подчеркивает депутат.

Гетманцев признает, что сейчас в бюджете нет средств на существенное повышение прожиточного минимума. Но он убежден, что без изменения подходов деньги и в дальнейшем будут идти не на самое необходимое, а на второстепенные программы.

На какие суммы рассчитывать украинцам с минимальными пенсиями в августе

По данным Пенсионного фонда, с 1 марта в Украине изменился размер минимальных пенсий для некоторых категорий граждан. Пенсионеры начали получать доплаты в соответствии с новым постановлением правительства №209. В августе минимальные выплаты будут такими:

  1. Пенсионеры от 65 лет, которые не работают и имеют полный стаж (женщины — 30 лет, мужчины — 35): 3 758 грн (+388 грн).
  2. Люди до 70 лет с нужным стажем (30/35 лет), а также пенсионеры с инвалидностью І группы — независимо от возраста и стажа: 3 323 грн (+343 грн).
  3. Граждане от 70 до 80 лет с соответствующим стажем (30/35 лет или 20/25 лет): пенсия составит 3 613 грн (+373 грн).
  4. Лица от 80 лет с 20/25 годами стажа: 3 758 грн (+388 грн).
  5. Все неработающие пенсионеры, которые получают минимальную пенсию: повышена с 2 725 до 3 038 грн. А для работающих — 2 361 грн.

Как видим, минимальные суммы зависят не только от возраста, но и от продолжительности трудового стажа и факта трудоустройства. Именно эти факторы влияют на размер пенсионной надбавки.

Ранее мы писали, чтобы получить пенсию, украинцы должны иметь необходимый возраст и стаж. Некоторые не соответствуют этим критериям, но все равно могут рассчитывать на государственную помощь.

Также мы рассказывали, что прожиточный минимум — это денежный эквивалент потребительской корзины, который охватывает базовые потребности. Поэтому для многих было бы интересно сравнить, как средняя пенсия в Украине и Европе соотносится с этим показателем.

выплаты пенсии прожиточный минимум деньги пенсионеры финансы
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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