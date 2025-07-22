Новая волна выплат для пенсионеров — кто получит дополнительные деньги

Человек держит деньги. Фото: УНИАН

В течение многих лет в Украине оставалась нерешенная проблема с фактическим исполнением судебных решений по пенсионным доплатам. Однако теперь это должно измениться. В Украине наконец заработал механизм для выплаты пенсионных долгов по решениям судов.

О том, что изменится для пенсионеров и кто сможет получить деньги, объяснили в Министерстве социальной политики Украины.

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Кому из пенсионеров выплатят деньги

Кабмин принял соответствующее постановление №821 еще 14 июля — оно устанавливает четкие правила, по которым Пенсионный фонд должен выплачивать эти средства. В Министерстве соцполитики уверяют, что отныне процесс будет прозрачным, организованным и регулярным.

Ранее пенсионеры выигрывали дела в судах, но выплаты приходилось ждать годами, или же средств вообще не поступало. Проблема существовала из-за отсутствия единых правил.

Новый порядок охватывает как новые судебные решения, так и те, которые приняты в прошлом, включая случаи, когда доплаты должны были осуществить еще до вынесения решения.

Однако этот механизм не распространяется на другие виды судебных решений или выплаты для внутренне перемещенных лиц — они регулируются отдельно.

Впервые в истории Пенсионного фонда в его бюджете предусмотрели специальные средства именно для таких выплат. Деньги будут поступать из двух источников:

из страховых взносов;

из государственного бюджета.

Как будут возвращать долги украинцам

Задолженность будет выплачиваться ежемесячно, постепенно -- в соответствии с имеющимся финансированием. Если денег не хватит на всех, часть долгов будет переноситься на следующий год. Получать выплаты будут только те пенсионеры, которые есть в реестре Пенсионного фонда.

"Благодаря новому порядку граждане, которые имеют ретроспективные судебные решения, смогут получать ежемесячно хоть и не сразу всю сумму, но регулярную выплату", — заверила первый заместитель министра соцполитики Дарья Марчак.

Как узнать когда и сколько должны выплатить

Чтобы обеспечить открытость процесса, будет создан электронный реестр судебных решений, которые должен выполнить Пенсионный фонд. Этот список будет публиковаться на сайте ПФУ и обновляться ежемесячно.

"Расходы на эти цели будут четко предусмотрены в бюджете ПФУ. Это позволит сформировать более прозрачную, предсказуемую и цивилизованную систему исполнения судебных решений", — подытожила Дарья Марчак.

Также в "кабинете" на портале Пенсионного фонда каждый пенсионер сможет увидеть:

статус своего судебного решения;

график и суммы ежемесячных выплат.

Постановление уже вступило в силу. Сейчас продолжается техническое внедрение новых правил.

Ранее мы писали, что многие пожилые женщины получают очень скромную пенсию. Если нет родственников, которые могут помочь, или собственных сбережений, жить на эти деньги становится сложно. В такой ситуации важно пользоваться государственной помощью — она может существенно облегчить жизнь.

Также мы рассказывали, что в Украине предусмотрено несколько видов доплат к пенсии для пожилых людей. Некоторые пенсионеры имеют право сразу на несколько надбавок. В частности, речь идет о компенсации в размере 570 и 944 гривны.