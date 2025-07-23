Базовая социальная помощь — выгодно ли украинцам переходить на новый вид выплат

Человек достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

С 1 июля 2025 года в Украине стартовала новая программа поддержки — базовая социальная помощь (БСД). Ее внедряют в рамках пилотного проекта, утвержденного постановлением Кабмина №371 от 25 марта 2025 года. Он продлится два года — до 1 июля 2027-го.

О том, что такое базовая социальная помощь, кто ее может получить и что она изменит для украинцев, объяснили на сайте Черноморской городской территориальной громады.

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Что изменится для украинцев и кому предусмотрены выплаты

Цель новой программы — сделать систему социальных выплат проще и понятнее. Благодаря БСД государство планирует уменьшить бюрократию, отменить требование подавать справки и объединить несколько видов пособий в одно.

На новую помощь смогут претендовать украинцы, которые уже получают одну или несколько из таких выплат:

помощь малообеспеченным семьям,

помощь одиноким матерям/отцам,

помощь на детей в многодетных семьях,

временная поддержка детям, чьи родители не платят алименты или их местонахождение неизвестно.

Сколько будут платить участникам программы

Размер новой помощи будет определяться индивидуально. Он зависит от так называемой "базовой величины" — это минимально приемлемый доход на одного человека в семье.

В 2025 году эта величина составит 4 500 гривен. Полную сумму получат первый член семьи, каждый ребенок до 18 лет, а также лица с инвалидностью I и II групп.

Для каждого следующего члена семьи сумма помощи составит 70% от базовой величины, то есть 3 150 гривен. В случае пенсионеров будут действовать специальные коэффициенты, которые учитывают трудовой стаж.

Например, одинокая мать с ребенком в возрасте 2 лет, которая сейчас получает около 6 500 гривен социальных выплат, сможет претендовать на 9 000 гривен по новой программе.

А семья из пяти человек, где отец имеет минимальную зарплату, мать не работает, а в семье трое маленьких детей, сейчас получает 10 500 гривен. По условиям БСД эта сумма может вырасти до 14 010 гривен.

Важно, что семьи смогут самостоятельно решить, оставаться на действующих программах поддержки или перейти на базовую социальную помощь. Но для перехода придется полностью отказаться от текущих выплат.

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