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Главная Экономика Компенсация за продукты — кто имеет право на выплаты в 2025

Компенсация за продукты — кто имеет право на выплаты в 2025

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 10:30
Компенсация стоимости продуктов питания — кто может получить деньги в 2025
Человек держит кошелек с деньгами. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинцы, пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС, имеют право на государственную помощь в виде компенсации за продукты питания.

О том, как получить компенсацию и кто это может сделать в 2025 году, рассказали в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

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Право на такую помощь имеют граждане, которые официально признаны ликвидаторами последствий аварии на ЧАЭС или других ядерных катастроф (1 или 2 категория), лица, пострадавшие в результате катастрофы (также 1 или 2 категория), а также те, кто подвергся радиационному поражению и относится к указанным категориям.

Чтобы получить компенсацию, необходимо подать заявление, копию удостоверения, подтверждающего соответствующий статус (1 или 2 категория), а также копию идентификационного кода. Если лицо отказалось от ИНН, нужно предоставить страницу паспорта с соответствующей отметкой.

Как подать документы и почему могут отказать

Подать заявление и документы можно несколькими способами:

  • лично в сервисном центре Пенсионного фонда;
  • через почтовое отправление или онлайн через портал "Дія";
  • при посредничестве уполномоченных представителей органов местного самоуправления или через ЦПАУ.

Решение о начислении компенсации принимается в течение 10 календарных дней после получения полного пакета документов.

В компенсации могут отказать, если поданы не все необходимые документы, изменилось место регистрации заявителя или он потерял статус, дающий право на помощь.

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Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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