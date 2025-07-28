Компенсация стоимости продуктов питания — кто может получить деньги в 2025

Компенсация за продукты — кто имеет право на выплаты в 2025
Украинцы, пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС, имеют право на государственную помощь в виде компенсации за продукты питания.
О том, как получить компенсацию и кто это может сделать в 2025 году, рассказали в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.
Кто имеет право на возмещение стоимости продуктов
Право на такую помощь имеют граждане, которые официально признаны ликвидаторами последствий аварии на ЧАЭС или других ядерных катастроф (1 или 2 категория), лица, пострадавшие в результате катастрофы (также 1 или 2 категория), а также те, кто подвергся радиационному поражению и относится к указанным категориям.
Чтобы получить компенсацию, необходимо подать заявление, копию удостоверения, подтверждающего соответствующий статус (1 или 2 категория), а также копию идентификационного кода. Если лицо отказалось от ИНН, нужно предоставить страницу паспорта с соответствующей отметкой.
Как подать документы и почему могут отказать
Подать заявление и документы можно несколькими способами:
- лично в сервисном центре Пенсионного фонда;
- через почтовое отправление или онлайн через портал "Дія";
- при посредничестве уполномоченных представителей органов местного самоуправления или через ЦПАУ.
Решение о начислении компенсации принимается в течение 10 календарных дней после получения полного пакета документов.
В компенсации могут отказать, если поданы не все необходимые документы, изменилось место регистрации заявителя или он потерял статус, дающий право на помощь.
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