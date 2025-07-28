Руїни у спадок — як нащадкам отримати компенсацію за зруйноване житло

Пошкоджений війною будинок. Фото: УНІАН

Отримання прав на спадщину завжди було досить серйозним юридичним кроком. А у контексті повномасштабної війни, коли частина територій України стали прифронтовими або перебувають в окупації, виникає ще більше складних питань, відповіді на які без допомоги кваліфікованих спеціалістів знайти дуже складно.

Про те, як оформити спадщину, якщо нерухомість розташована на прифронтових або окупованих територіях, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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За словами керуючого партнера Адвокатського об'єднання VIDAR Станіслава Бориса, кожен випадок у такій ситуації розглядається окремо, оскільки існує безліч деталей. Наприклад, важливо знати:

чи має спадкоємець при собі документи, які підтверджують право власності;

чи було проведено оформлення щодо пошкоджень майна та інші обставини.

"Кожну таку справу потрібно розбирати на молекули, все дуже індивідуально", — пояснює юрист.

Чи можуть спадкоємці отримати компенсацію за зруйноване житло

Для наочності Станіслав Борис навів приклад зі спадщиною, що стосується будинку в прифронтовій зоні. Ця нерухомість була зруйнована ще за життя власника. Власник частково оформив документи:

подав заявку через "Дію" на визнання пошкоджень;

звертався до суду для отримання компенсації від Росії за завдані збитки.

Проте під час розгляду справи спадкодавець помер. В результаті виходить, що хоча за документами будинок існує, фактично його немає.

Спадкоємцям у такому випадку радять спершу оформити право власності на майно, а вже потім, як нові законні власники, продовжувати процес щодо отримання компенсації за пошкоджене житло і стягнення витрат із Росії.

За словами адвоката, цей підхід простіший і швидший, ніж продовжувати справу, розпочату померлою особою. Він також підкреслив, що кожна справа унікальна, тому консультація з фахівцем і співпраця з юристом обов’язкові.

Раніше ми писали, що отримати спадщину під час війни непросто — через виїзд за кордон, відсутність документів або юридичні труднощі часто потрібна допомога фахівців. Інколи навіть постає питання, чи можуть позбавити спадку тих, хто залишив країну незаконно.

Також ми розповідали, що спадщина переходить або за заповітом, або за законом. Заповіт чітко визначає, кому належить майно. У разі його відсутності все вирішується згідно з законодавством, але не всі родичі мають автоматичне право на спадщину.