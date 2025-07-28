Руины в наследство — как потомкам получить компенсацию за разрушенное жилье

Поврежденный войной дом. Фото: УНИАН

Получение прав на наследство всегда было достаточно серьезным юридическим шагом. А в контексте полномасштабной войны, когда часть территорий Украины стали прифронтовыми или находятся в оккупации, возникает еще больше сложных вопросов, ответы на которые без помощи квалифицированных специалистов найти очень сложно.

О том, как оформить наследство, если недвижимость расположена на прифронтовых или оккупированных территориях, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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По словам управляющего партнера Адвокатского объединения VIDAR Станислава Бориса, каждый случай в такой ситуации рассматривается отдельно, поскольку существует множество деталей. Например, важно знать:

имеет ли наследник при себе документы, подтверждающие право собственности;

было ли проведено оформление по повреждениям имущества и другие обстоятельства.

"Каждое такое дело нужно разбирать на молекулы, все очень индивидуально", — объясняет юрист.

Могут ли наследники получить компенсацию за разрушенное жилье

Для наглядности Станислав Борис привел пример с наследством, касающимся дома в прифронтовой зоне. Эта недвижимость была разрушена еще при жизни владельца. Владелец частично оформил документы:

подал заявку через "Дію" на признание повреждений;

обращался в суд для получения компенсации от России за нанесенный ущерб.

Однако во время рассмотрения дела наследодатель умер. В результате получается, что хотя по документам дом существует, фактически его нет.

Наследникам в таком случае советуют сначала оформить право собственности на имущество, а уже потом, как новые законные владельцы, продолжать процесс по получению компенсации за поврежденное жилье и взысканию расходов с России.

По словам адвоката, этот подход проще и быстрее, чем продолжать дело, начатое умершим лицом. Он также подчеркнул, что каждое дело уникально, поэтому консультация со специалистом и сотрудничество с юристом обязательны.

Ранее мы писали, что получить наследство во время войны непросто — из-за выезда за границу, отсутствия документов или юридических трудностей часто требуется помощь специалистов. Иногда даже возникает вопрос, могут ли лишить наследства тех, кто покинул страну незаконно.

Также мы рассказывали, что наследство переходит либо по завещанию, либо по закону. Завещание четко определяет, кому принадлежит имущество. В случае его отсутствия все решается согласно законодательству, но не все родственники имеют автоматическое право на наследство.