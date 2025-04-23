Пільги для чорнобильців у 2025 — як підтримує держава через 39 років після катастрофи

Саркофаг на ЧАЕС. Фото: УНІАН

26 квітня 1986 року, майже 39 років тому, відбулась найбільша техногенна катастрофа за всю історію України. Мова про аварію на Чорнобильській АЕС, внаслідок якої постраждали сотні тисяч українців. Для підтримки таких громадян, держава запровадила чимало пільг, які продовжують діяти й у 2025 році.

Про те, які пільги гарантує держава громадянам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Пільги для чорнобильців 1 та 2 категорії у 2025 році

За інформацією з Порталу державних послуг "iGov", у 2025 році громадяни, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи, продовжать отримувати пільги, що залежать від їхньої категорії. Всього існує чотири категорії потерпілих.

Пільги для чорнобильців різних категорій. Скриншот: "iGov"

До першої категорії належать громадяни, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, включаючи ліквідаторів, які працювали в зоні відчуження в 1986–1990 роках, евакуйованих осіб та тих, хто проживав у зонах радіаційного забруднення.

До другої категорії відносяться громадяни, які брали участь у роботах у зоні відчуження в 1986–1987 роках, а також евакуйовані до ухвалення рішення про їх евакуацію. У 2025 році для чорнобильців 1 та 2 категорій доступні такі пільги:

50% компенсація на:

Тверде паливо. Житлово-комунальні послуги. Установку телефону та послуги зв’язку. Харчування (50% для 1 категорії, 25% для 2 категорії).

100% компенсація на:

Санаторно-курортне лікування. Позачергове зубопротезування. Придбання ліків за рецептом лікаря.

Пільговий проїзд:

1 категорія: 100% на транспорт загального користування в межах України (1 раз на рік) та 100% на приміський транспорт. 2 категорія: 50% на транспорт загального користування (1 раз на рік) та 100% на приміський транспорт.

Обидві категорії мають право на додаткову відпустку (14 робочих днів) і допомогу на оздоровлення.

Що передбачено для третьої категорії

До третьої групи належать ліквідатори, які працювали в зоні відчуження протягом короткого періоду (від 1 до 30 днів), а також ті, хто проживав або працював у радіаційно небезпечних районах і згодом був переселений.

Для них у 2025 році передбачена повна компенсація витрат на ліки, санаторно-курортне лікування та позачергове зубопротезування. Харчування та додаткова відпустка для цієї групи не передбачені, однак вони також мають право на щорічну оздоровчу допомогу в межах установлених норм.

Які пільги отримують чорнобильці 4 категорії

Четверта категорія охоплює громадян, які на момент 1993 року не менше як чотири роки проживали, працювали або навчались у зоні посиленого радіоекологічного контролю.

Для них держава передбачила 50% компенсації вартості позачергового зубопротезування та 100% компенсації вартості придбання ліків. Також вони мають право на щорічну допомогу на оздоровлення.

Діти, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, отримують повну компенсацію за санаторно-курортне лікування та придбання ліків за рецептом лікаря.

Раніше ми писали, що до першої групи інвалідності відносяться люди, які не здатні самостійно обслуговувати себе та потребують постійного догляду. Вони сильно залежать від інших у виконанні повсякденних завдань. Для підтримки таких громадян, держава передбачила низку пільг.

Також ми розповідали, що українці вже понад десять років захищають свою країну від російської агресії. Для підтримки цих громадян держава ввела ряд соціальних гарантій, серед яких — право на безплатний або пільговий проїзд.