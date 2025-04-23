Льготы для чернобыльцев в 2025 — как поддерживает государство через 39 лет после катастрофы

Саркофаг на ЧАЭС. Фото: УНИАН

26 апреля 1986 года, почти 39 лет назад, произошла крупнейшая техногенная катастрофа за всю историю Украины. Речь об аварии на Чернобыльской АЭС, в результате которой пострадали сотни тысяч украинцев. Для поддержки таких граждан, государство ввело немало льгот, которые продолжают действовать и в 2025 году.

О том, какие льготы гарантирует государство гражданам, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Льготы для чернобыльцев 1 и 2 категории в 2025 году

По информации с Портала государственных услуг "iGov", в 2025 году граждане, пострадавшие от последствий Чернобыльской катастрофы, продолжат получать льготы, зависящие от их категории. Всего существует четыре категории пострадавших.

Льготы для чернобыльцев разных категорий. Скриншот: "iGov"

К первой категории относятся граждане, инвалидность которых связана с Чернобыльской катастрофой, включая ликвидаторов, работавших в зоне отчуждения в 1986-1990 годах, эвакуированных лиц и тех, кто проживал в зонах радиационного загрязнения.

Ко второй категории относятся граждане, которые принимали участие в работах в зоне отчуждения в 1986-1987 годах, а также эвакуированные до принятия решения об их эвакуации. В 2025 году для чернобыльцев 1 и 2 категорий доступны следующие льготы:

50% компенсация на:

Твердое топливо. Жилищно-коммунальные услуги. Установку телефона и услуги связи. Питание (50% для 1 категории, 25% для 2 категории).

100% компенсация на:

Санаторно-курортное лечение. Внеочередное зубопротезирование. Приобретение лекарств по рецепту врача.

Льготный проезд:

1 категория: 100% на транспорт общего пользования в пределах Украины (1 раз в год) и 100% на пригородный транспорт. 2 категория: 50% на транспорт общего пользования (1 раз в год) и 100% на пригородный транспорт.

Обе категории имеют право на дополнительный отпуск (14 рабочих дней) и помощь на оздоровление.

Что предусмотрено для третьей категории

К третьей группе относятся ликвидаторы, которые работали в зоне отчуждения в течение короткого периода (от 1 до 30 дней), а также те, кто проживал или работал в радиационно опасных районах и впоследствии был переселен.

Для них в 2025 году предусмотрена полная компенсация расходов на лекарства, санаторно-курортное лечение и внеочередное зубопротезирование. Питание и дополнительный отпуск для этой группы не предусмотрены, однако они также имеют право на ежегодную оздоровительную помощь в пределах установленных норм.

Какие льготы получают чернобыльцы 4 категории

Четвертая категория охватывает граждан, которые на момент 1993 года не менее четырех лет проживали, работали или учились в зоне усиленного радиоэкологического контроля.

Для них государство предусмотрело 50% компенсации стоимости внеочередного зубопротезирования и 100% компенсации стоимости приобретения лекарств. Также они имеют право на ежегодную помощь на оздоровление.

Дети, пострадавшие вследствие аварии на ЧАЭС, получают полную компенсацию за санаторно-курортное лечение и приобретение лекарств по рецепту врача.

Ранее мы писали, что к первой группе инвалидности относятся люди, которые не способны самостоятельно обслуживать себя и нуждаются в постоянном уходе. Они сильно зависят от других в выполнении повседневных задач. Для поддержки таких граждан, государство предусмотрело ряд льгот.

Также мы рассказывали, что украинцы уже более десяти лет защищают свою страну от российской агрессии. Для поддержки этих граждан государство ввело ряд социальных гарантий, среди которых — право на бесплатный или льготный проезд.