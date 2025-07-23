Депортація з України — кому загрожує примусове виселення у 2025

Іноземці в Україні. Фото: УНІАН

Закон України передбачає депортацію іноземців та осіб без громадянства. Контролюючі органи ухвалюють рішення про видворення на підставі різноманітних порушень, недотримання міграційних і митних правил тощо.

Сайт Новини.LIVE розповідає, в яких випадках іноземців депортують з України.

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Причини для депортації з України

Стаття 26 Закону "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" говорить, що людину можуть примусово повернути в країну походження, якщо її дії суперечать інтересам забезпечення національної безпеки України чи охорони громадського порядку. А також у випадку захисту прав і законних інтересів самих українців.

"Рішення про примусове повернення іноземців та осіб без громадянства, зазначених у частині першій цієї статті, може супроводжуватися забороною щодо подальшого в'їзду в Україну строком на три роки", — йдеться в законі.

Інші поширені причини для депортації, за інформацією на сайті юридичної компанії "Приходько та партнери", включають:

відсутність будь-яких документів на підтвердження особи;

скоєння кримінального злочину;

прострочення візи чи інших дозвільних документів;

незаконний перетин державного кордону;

працевлаштування за дозволом, який не відповідає українському законодавству;

порушення порядку проїзду транзитом;

недотримання правил і норм, що стосуються вільного пересування територією країни.

Водночас непередбачувані обставини можуть стати на заваді виїзду за кордон для продовження візи чи оформлення нового паспорта. Якщо документи не вдалося оновити через важку хворобу, стихійне лихо або нещасний випадок, дозволяється продовжити термін перебування в Україні.

Кого не можуть виселити з України

Примусове повернення не застосовується до іноземців та осіб без громадянства:

які не досягли 18-річного віку;

на яких поширюється дія закону "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту".

Для уникнення проблем із контролюючими органами іноземцям необхідно подбати про забезпечення свого легального проживання. Треба слідкувати за дійсністю документів, дотримуватися місцевих законів, вчасно продовжувати візу. І хоча існує змога оскаржити рішення про депортацію в суді, це рідко призводить до позитивного результату.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, не всіх іноземців та осіб без громадянства можуть впустити в Україну. Відмова на кордоні можлива у випадку надання неправдивої інформацію, підробки офіційних документів, порушення митних правил і санітарних норм тощо.

Також ми писали, що незаконний виїзд з України не позбавляє права на спадщину і не впливає на спадкові права, оскільки його кваліфікують як це окреме порушення. Обмеження можливі лише у випадку вчинення тяжких злочинів, як-от державна зрада.