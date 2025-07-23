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Главная Экономика Кого и за что депортируют из Украины в 2025 году — список причин

Кого и за что депортируют из Украины в 2025 году — список причин

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 19:10
Депортация из Украины — кому грозит принудительное выселение в 2025
Иностранцы в Украине. Фото: УНИАН

Закон Украины предусматривает депортацию иностранцев и лиц без гражданства. Контролирующие органы принимают решение о выдворении на основании различных нарушений, несоблюдения миграционных и таможенных правил.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, в каких случаях иностранцев депортируют из Украины.

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Причины для депортации из Украины

Статья 26 закона "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" говорит, что человека могут принудительно вернуть в страну происхождения, если его действия противоречат интересам обеспечения национальной безопасности Украины или охраны общественного порядка. А также в случае защиты прав и законных интересов самих украинцев.

"Решение о принудительном возвращении иностранцев и лиц без гражданства, указанных в части первой настоящей статьи, может сопровождаться запретом на дальнейший въезд в Украину сроком на три года", — говорится в законе.

Другие распространенные причины для депортации, по информации на сайте юридической компании "Приходько и партнеры", включают:

  • отсутствие каких-либо документов в подтверждение личности;
  • совершение уголовного преступления;
  • просрочку визы или других разрешительных документов;
  • незаконное пересечение государственной границы;
  • трудоустройство по разрешению, которое не соответствует украинскому законодательству;
  • нарушение порядка проезда транзитом;
  • несоблюдение правил и норм, касающихся свободного передвижения по территории страны.

Однако непредвиденные обстоятельства могут помешать выезду за границу для продления визы или оформления нового паспорта. Если документы не удалось обновить из-за тяжелой болезни, стихийного бедствия или несчастного случая, разрешается продлить срок пребывания в Украине.

Кого не могут выселить из Украины

Принудительное возвращение не применяется к иностранцам и лицам без гражданства:

  • которые не достигли 18-летнего возраста;
  • на которых распространяется действие закона "О беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите".

Во избежание проблем с контролирующими органами иностранцам необходимо позаботиться об обеспечении своего легального проживания. Надо следить за действительностью документов, соблюдать местные законы, вовремя продлевать визу. И хотя существует возможность обжаловать решение о депортации в суде, это редко приводит к положительному результату.

Что еще нужн знать украинцам

Напомним, не всех иностранцев и лиц без гражданства могут впустить в Украину. Отказ на границе возможен в случае предоставления ложной информации, подделки официальных документов, нарушения таможенных правил и санитарных норм.

Также мы писали, что незаконный выезд из Украины не лишает права на наследство и не влияет на наследственные права, поскольку его квалифицируют как это отдельное нарушение. Ограничения возможны только в случае совершения тяжких преступлений, таких как государственная измена.

закон гражданство иностранцы документы депортация
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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