Заборона в'їзду в Україну — кого можуть розвернути на кордоні у 2025 році

Український кордон. Фото: ДПСУ/Facebook

Іноземцям, які планують приїхати в Україну, необхідно знати деякі правила на кордоні. В окремих випадках людину можуть розвернути і відмовити у в’їзді, навіть якщо немає проблем з документами. Під час повномасштабної війни перевірки стали більш прискіпливими.

Сайт Новини.LIVE розповідає, кому можуть заборонити перетнути український кордон у 2025 році.

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Кого стосується заборона в'їзду

Для громадян України не встановлено обмежень на повернення, заборону застосовують лише до іноземців та осіб без громадянства. Правила перетину кордону окреслені в законі "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства". Згідно зі статтею 13, існують такі підстави не дозволити в’їзд в Україну:

в інтересах забезпечення національної безпеки та запобігання протиправним діям, які створюють загрозу життєво важливим інтересам України, або боротьби з організованою злочинністю;

для охорони здоров'я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, які тут проживають;

людина подала завідомо неправдиву інформацію про себе чи підроблені документи;

паспортний документ/віза підроблені, зіпсовані чи не відповідають установленому зразку, належать іншій особі;

іноземець порушив правила перетинання державного кордону в пункті пропуску, митні правила, санітарні норми, або не виконав законних вимог посадових і службових осіб, що здійснюють контроль на кордоні;

під час попереднього перебування в Україні людина не виконали рішення суду чи органів державної влади, уповноважених накладати адміністративні стягнення, або має інші майнові зобов'язання перед державою, фізичними/юридичними особами;

особа в’їхала на тимчасово окуповану територію України або до району проведення антитерористичної операції з порушенням встановленого законодавством порядку, або спробувала потрапити на ці території поза контрольними пунктами.

В окремих випадках відомості про іноземця чи людину без громадянства заносять до бази даних осіб, яким не дозволяється в'їзд в Україну або тимчасово обмежено право виїзду. Заборону застосовують на різні терміни — 1, 3, 5 та 10 років залежно від підстави.

Які документи потрібні для в'їзду

Аби потрапити додому, громадянам України достатньо показати прикордонникам будь-який документ на ідентифікацію особи (паспорт, посвідчення тощо).

Натомість іноземці повинні надати закордонний паспорт, візу (якщо протилежне не передбачено законом), підтвердження мети поїздки, документи про наявність достатньої суми коштів і страховий поліс. У більшості випадків віза не потрібна, але з деякими державами світу безвізовий режим не встановлений.

Дізнатися про необхідність оформлення дозвільного документу можна на офіційному сайті Міністерства закордонних справ. Зокрема віза обов’язкова для громадян Афганістану, Куби, Єгипту, Ірану, Кенії, Ліберії, Пакистану, Північної Кореї, Сирії, В’єтнаму тощо.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деяких іноземців можуть депортувати з Польщі та заборонити в’їзд. Це стосується осіб, які порушили міграційні правила, намагалися перетнути кордон з підробленими документами, вчинили кримінальний злочин або несуть загрозу національній безпеці.

Також ми писали, що незаконний виїзд за кордон не впливає на право людини отримати спадщину — це окреме правопорушення. Позбавити майна можуть лише у разі державної зради чи вчинення тяжкого злочину після оформлення спадщини.